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川普預告「對等關稅」部分國家可能有減免 下周三公布

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普暗示將在下周宣布的「對等關稅」中給予部分國家減免。美聯社
美國總統川普暗示將在下周宣布的「對等關稅」中給予部分國家減免。美聯社

美國總統川普表示，未來幾天內將宣布汽車進口關稅，同時暗示將在下周宣布的「對等關稅」中給予部分國家減免。

川普周一（24日）在白宮的發言，讓外界對他計劃在4月2日宣布的大規模關稅措施感到更加困惑。川普向記者表示，在更廣泛的關稅方案公布之前，他計劃「很快，在未來幾天內」就會推動長期揚言要加徵的汽車進口關稅。

川普說，預定下周三宣布的關稅措施，將聚焦在所謂的對等關稅，即根據不同國家對美國產品的關稅及其他貿易壁壘，逐一設定相對應的關稅稅率。

此外，川普同一天兩度暗示，部分貿易夥伴可能獲得豁免或減免。

川普說，「我或許會給許多國家減免」，「它們對我們課徵的實在太高了，甚至讓我不好意思對他們課徵同樣的，但它將會很有份量，你們在4月2日就會知道了。」

川普還表示，他計劃「未來某個時候」推動針對木材和半導體等特定產業的關稅措施，但沒有詳細說明。周一稍早，川普再度威脅將對藥物加徵關稅，並表示將在「不久的將來」實施。

此外，川普還在社群媒體上宣布，自4月2日起，他將對從委內瑞拉購買石油的其他國家徵收25%的關稅。

川普一連串的談話，再度展現了他對貿易政策的多變做法，這種不確定性已經令投資人和外國政府感到疲憊不堪。

在川普表示將在未來幾天宣布更多針對特定行業的關稅措施後，彭博美元指數短暫回吐漲幅。當川普暗示將給予「許多國家」關稅減免後，墨西哥披索升至盤中高點。

川普將4月2日的宣告稱為「解放日」，預告將開始實施更具保護主義色彩的貿易政策，以懲罰他長期以來指責的「剝削」美國的貿易夥伴。儘管他的計畫代表著關稅措施的大規模升級，但據知悉內部討論的人士透露，下周勢將推出更具針對性的一籃子關稅計畫。

遭到美國關稅瞄準的國家，以及急著安排與川普政府官員舉行會議，提出讓步與其他防範回應措施，希望能豁免於對等關稅。

川普 關稅

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