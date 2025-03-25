川普對購買委內瑞拉油氣國家課25%關稅 訂4月2日生效

美國總統川普今天表示，要對購買委內瑞拉石油或天然氣國家的進口商品課徵25%關稅，將於4月2日生效；這項懲罰措施可能打擊中國和印度等國家，並引發全球貿易新的不確定性。

法新社報導，川普（Donald Trump）今天於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，針對購買委內瑞拉石油或天然氣國家的最新全面性25%關稅，將於4月2日生效。

他的發文寫道：「任何從委內瑞拉購買石油或天然氣的國家，在跟我國進行任何貿易時，將強制支付25%關稅給美國。」

川普還提到，實施這項關稅措施的原因有很多，其中包括委內瑞拉「故意且不誠實地」把大量罪犯送往美國。

彭博（Bloomberg News）報導，川普先前曾說，將於4月2日宣布對各國普遍徵收對等關稅，他這次的最新舉措則類似石油制裁，尤其會影響委內瑞拉原油的主要買家中國。

另外，川普今天在白宮內閣會議表示，他將「很快」宣布對汽車加徵關稅，且會在「不久將來的某個時候」宣布對藥品加徵關稅。