類石油制裁？川普預告4月2日起對委內瑞拉出一狠招 油價拉升

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普宣布，4月2日起將對採購委內瑞拉石油或天然氣的國家祭出25%關稅。路透
美國總統川普宣布，4月2日起將對採購委內瑞拉石油或天然氣的國家祭出25%關稅。路透

美國總統川普關稅攻勢一波接一波，24日宣布將對採購委內瑞拉石油或天然氣的國家祭出25%關稅，4月2日生效。

川普在社群媒體Truth Social表示，對委內瑞拉祭出這種「二次關稅」的原因很多，其中之一是委國一直以欺騙手段，刻意把數萬名罪犯送至美國，另一個理由則是委內瑞拉持續敵視美國及美國崇尚的自由。由於中國大陸是委內瑞拉原油主要買家，這項令人聯想到石油制裁的舉動對中國大陸影響將特別顯著。

川普發文後國際油價盤中短線走高，紐約西德州原油期貨價格最多漲1.22%，報每桶69.11美元；倫敦布蘭特原油期貨價格漲1.08%，報每桶72.94美元。

川普 關稅

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