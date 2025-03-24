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美國關稅壓力下 巴西總統魯拉訪日拓展貿易關係

中央社／ 東京24日綜合外電報導

美國的關稅政策正促使各國與其他國家培養貿易關係，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在日本展開為期4天的國是訪問，有約百人組成的商務代表團隨行。

法新社報導，魯拉和日本首相石破茂預計在今年11月於巴西亞馬遜地區（Amazon）舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）之前，先討論聯合開發生質燃料事宜。

據報導，在美國總統川普針對鋼和其他進口產品徵收關稅之後，魯拉與石破茂將在本月26日的會談中重申對自由貿易的承諾。

79歲的魯拉說：「所有曾經談論自由貿易的人，現在都在實行保護主義。」他對日本媒體表示：「我認為這種保護主義很荒謬。」

巴西是向美國出口鋼材的第2大國，2024年輸出400萬噸鋼，僅次於加拿大。

日本媒體報導，魯拉和石破茂可能會同意兩國領袖定期互訪，並就安全和其他問題建立戰略對話。

日本明天將在東京皇居舉行歡迎魯拉的儀式，晚間設國宴款待。

魯拉此行主要目的是擴大巴西對日本的出口，產品從牛肉到飛機都有。他26日預定出席一場經濟論壇，希望能開拓新商機。

川普 關稅

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