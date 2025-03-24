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川普不要賠錢貨！美國鐵路虧損有何解方？

黃仁勳沒說出口的夥伴 輝達隱藏版CPO鏈4家出列

台灣4月2日似逃過晶片關稅一劫 但恐難倖免對等關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
據傳被列入美國政府所謂「骯髒15國」的台灣，可暫得倖免於半導體關稅，但恐難豁免於對等關稅。路透
據傳被列入美國政府所謂「骯髒15國」的台灣，可暫得倖免於半導體關稅，但恐難豁免於對等關稅。路透

美國總統川普在4月2日預料僅對美國主要貿易夥伴國家實施「對等關稅」，同日不會對汽車和晶片等特定產業宣布關稅。據傳被列入美國政府所謂「骯髒15國」的台灣，可暫得倖免於半導體關稅，但恐難豁免於對等關稅。

川普原本多次表示，在他謂4月2日美國「解放日」當天，將對汽車、藥品和半導體等產業加徵關稅。不過，川普政府官員透露，針對特定產業的關稅目前不太可能在4月2日宣布。

據了解關稅規劃的人士透露，白宮實施對等關稅的對象會比原本認為的更精準，但仍將衝擊在美國進口占比較高的國家。美國財政部長貝森特上周提到「骯髒15國」。知情人士說，這些貝森特所稱占美國大部分對外貿易的國家，將面臨較高關稅；其他國家則可能適用較微幅的稅率。

道瓊社引述知情人士表示，預計被鎖定的對象和美國貿易代表上月在《聯邦公報》公告所提到的國家相近。當時公告徵求各界針對和美國存在貿易失衡的國家提出意見，包含G20成員國，如澳洲、巴西、加拿大、中國大陸、歐盟、印度、日本、南韓、墨西哥、俄羅斯，以及越南等國，其中倒是沒有點名到台灣。

川普 關稅

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