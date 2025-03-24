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美對等關稅 具針對性非普徵

聯合報／ 編譯任中原、記者陳宥菘／綜合報導
美國對等關稅將於四月二日上路，彭博報導，新宣布的內容雖將大幅擴張關稅範圍，但結構更具針對性，而非全面性。圖為美國加州長堤港。（法新社）
美國對等關稅將於四月二日上路，彭博報導，新宣布的內容雖將大幅擴張關稅範圍，但結構更具針對性，而非全面性。圖為美國加州長堤港。（法新社）

美國總統川普準備於四月二日「解放日」宣布對等關稅措施，川普幕僚與盟友透露，這波關稅將針對較明確的目標，而非普徵相同關稅，也還未計畫同時宣布個別針對特定產業的關稅，但可能在宣布後就立即實施，只有未對美國產品實施關稅、且對美國有貿易逆差的國家，才不會被課徵對等關稅。

彭博資訊報導，川普的對等關稅措施，將瞄準其他國家對美國產品所實施的關稅及其他貿易障礙，涵蓋美國的盟國。熟悉關稅事務的人士指出，最新宣布的內容雖將大幅擴張關稅範圍，但結構更具針對性，而非全面性。

官員透露，政府正在評估新關稅措施所引發的立即衝擊。新關稅可能使美國與盟國的關係更為緊張，且至少可能使部分國家對美國報復，導致貿易戰繼續升高。

但官員也說，在川普正式宣布之前，情勢仍可能變化。政府內部還在磋商如何執行關稅計畫，且川普本人更常發出「鷹派」訊號，凸顯他重視大幅提高關稅所帶來的龐大稅收。官員最近公開表示，現在已對鋼鋁等產品所實施的關稅，未必會因為對等關稅而再度被提高。白宮國家經濟委員會主席哈塞特也已表示，市場過度估計對等關稅的範圍。

目前還不清楚新關稅措施將特別針對那些國家。官員表示，川普之前曾提到，歐盟、墨西哥、日本、南韓、加拿大、印度及中國大陸是貿易濫用者。

大陸商務部所屬智庫「大陸商務部國際貿易經濟合作研究院」研究員彭波發表專文指出，經過多輪貿易摩擦後，中美雙邊關稅整體處於較高水準，二月四日美國對大陸額外加徵百分之十關稅實施後，美國對大陸平均關稅水準已明顯高於大陸對美關稅水準，「如果真的徵收對等關稅，對大陸其實有利」，說明川普根本上希望訛詐大陸，但是避免真的跟大陸開打關稅戰。

此外，川普曾表示四月二日起將對汽車、半導體及藥品進口提高關稅，但官員說，川普將不會在同一天宣布；川普仍在考慮汽車關稅，且不排除在其他時間宣布。官員指出，四月二日也可能宣布一些關稅調整措施，例如對墨西哥及加拿大的關稅措施可能從延後改為取消，改由對等關稅取而代之。

美國財長貝森特指出，約百分之十五的國家在對美貿易最具攻擊性；「骯髒十五國」占比率雖小，貿易量卻大。這些國家不僅本身實施關稅，還有非關稅壁壘，包括自製率及食品、產品安全檢驗等。

川普 關稅

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