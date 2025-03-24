川普宣布對等關稅 大陸智庫：對中國有利

美國總統川普預計4月2日宣布對各國課徵對等關稅，大陸商務部所屬智庫「商務部國際貿易經濟合作研究院」指出，經過多輪貿易摩擦後，美國對大陸平均關稅已明顯高於大陸對美關稅，「所以如果真的徵收對等關稅，對中國其實有利」。

文章並稱，川普的這個說法，在根本上反映他希望訛詐大陸，但是避免真的跟大陸開打關稅戰。

川普重返白宮以來，已累計對大陸進口商品加徵20%關稅，平均關稅稅率升至約33%。

觀察者網昨（23）日刊登大陸商務部研究院研究員彭波的文章，點出川普貿易戰2.0對大陸經貿、中美貿易關係影響，以及大陸可如何因應。

文章指出，川普貿易戰2.0嚇不倒大陸，原因包含，大陸對美貿易依存度下降至2024年的11%左右，大陸占全球出口占比上行至2024年的14.5%左右，且大陸全球供應鏈地位穩固，大陸製造業增加價值占全球比重已達30%以上，「即使美國加徵關稅，中國仍能透過供應鏈議價權轉嫁成本」。

此外，貿易戰促進大陸加速產業升級，大陸也具備精準反制能力與策略韌性，「有足夠多樣的」反制措施。