美逼陸履行川普首任期協議

彭博資訊和路透廿一日報導，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）已持續審查川普第一任達成的美中第一階段貿易協議，在評估四月對外國祭出的對等關稅稅率與任何其他措施時，會將中國大陸有無遵守該協議的情形納入考量。

美國貿易代表葛里爾執掌的ＵＳＴＲ，最近鎖定中國造船業為川普政府新一輪貿易政策的目標，擬對中國製造的船舶課高額停泊費，每停靠一次最少五十萬美元（約台幣一千七百萬元）、最高一百五十萬美元（約台幣五千萬元），以振興美國本土造船業。

然而，有分析師認為，這項措施恐造成反效果，將使全球航運市場和供應鏈更混亂，進一步加劇美國通膨。

現行中國散裝貨船或油輪停泊美國港口需繳交的費用約五萬美元，新費用將激增百分之一千至三千。高額停泊費用也將使全球航運業者不得不減少對中國造船業的依賴。全球現役貨櫃船中有三成是中國製造，但航運業者可能轉向日本及南韓等造船成本較高的國家下訂單。

中國駐美大使館和ＵＳＴＲ皆未對前述報導置評。川普第一任的美國貿易代表賴海哲談判前述第一階段貿易協議，以及川普第一任的美中貿易戰期間，葛里爾是他的得力助手。

另外，標普500指數和道瓊工業指數廿一日扳回早盤頹勢，美國總統川普當天暗示預定四月二日上路的對等關稅措施可能有轉圜餘地，留給投資人一絲期待。不過，隨著他聲稱將是美國「解放日」的四月二日關稅大限逼近，美股任何反彈恐都難以為繼。

儘管標普500指數和道瓊工業指數、那斯達克綜合指數周線全面收紅，但對經濟展望敏感的費城半導體指數和運輸類股指數持續疲弱，可見投資人對美國經濟前景的疑慮加劇。

恆康投資公司首席投資策略師米斯金說，這些訊號都傳達同一件事，即美國經濟的表面下正浮現疲弱跡象。道富環球投資管理公司投資策略師艾隆說，癥結在川普政府貿易政策至今仍不明朗，美國經濟成長恐放緩的疑慮揮之不去。法國興業銀行美股策略主管卡布拉也提到，川普的關稅政策和聯邦機構大裁員均加劇不確定性。