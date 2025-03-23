美中貿易對話啟動 川普計畫與習近平談話

美國總統川普廿一日在白宮橢圓辦公室宣布，波音將為美國空軍打造第六代戰鬥機Ｆ｜４７，並說美方雖不希望和中國開戰，但對此有萬全準備。川普並表示，他計畫與中國大陸國家主席習近平談話。

川普稱與習近平關係極佳

川普在回應媒體提問時，證實美國貿易代表葛里爾計畫本周與中方對口官員通話。但他未透露這能否促成美國收回對中國輸美商品加關稅等效果，不過，這已意味美中貿易對話即將啟動。川普說，他與習近平關係極佳，但美國對中國有一兆美元貿易逆差，他已與習近平表明此事。

川普預計四月二日宣布對各國課對等關稅，可能包含不利中國的新措施。被問到是否將有豁免時，川普說，很多人都來找他談關稅、詢問能否豁免，但「一旦你為某一方這麼做，就得為所有人比照辦理」。他重申，在對等關稅上「不會變」，但「彈性」也很重要，因此前述關稅將有彈性，但基本上仍以「對等」為準。

葛里爾通話層級尚不確定

至於葛里爾將與誰通話，目前還不清楚。彭博資訊廿一日引述消息人士報導，可能是中國國務院副總理之一，這將使該通話的層級高於普通貿易談判。香港南華早報廿二日報導稱，葛里爾將與其對口官員中國商務部長王文濤通話。

王文濤本月曾說，致力和華府建立溝通管道，來啟動解決美中貿易爭端的會談，並已致函葛里爾及美國商務部長盧特尼克，表明北京盼以對等對話解決彼此關切。

葛里爾和其團隊則正負責制定一項以對等為基礎、在貿易上對各國出招的計畫；川普政府官員向彭博資訊透露，該計畫將著重對美順差最大、對美課最高額關稅，抑或美國視為對美採取其他非關稅貿易措施的十五國。

波音將打造美新戰機F-47

而川普昨天在白宮的記者會，主要在國防部長赫塞斯和空軍參謀長艾爾文等官員陪同下，對外宣布美國波音得標「次世代空優」（ＮＧＡＤ）空軍六代機計畫，Ｆ｜４７命名原由是川普為第四十七任美國總統，而且美國空軍一九四七年成立。

川普表示，Ｆ｜４７將配備最先進匿蹤技術，在速度、機動性及載荷能力將遠勝其他戰機，成為最先進、最強大、殺傷力最強的戰機，確保美國維持空中優勢；美國政府已大量下訂，美國盟友持續表達希望購買該機，美國可能對部分盟友出售降低約一成性能的弱化版，「因為也許哪天他們就不是盟友」。川普更提到，不希望和中國發生潛在戰爭，但若美中開戰，「我們完全有能力應對」。

赫塞斯則說，Ｆ｜４７機隊將向盟友闡明美國「不會離去」，也向敵人表明美國在未來幾年有能力毫無阻礙在全球投射力量。