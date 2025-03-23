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陸擬限制對美出口 仿效日本以往作法 換取投資機會

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
在川普2.0關稅措施威脅下，中國大陸官員研擬採用日本1980年代的策略，限制某些對美出口商品數量，據悉可能包含電動車或電池。路透
在川普2.0關稅措施威脅下，中國大陸官員研擬採用日本1980年代的策略，限制某些對美出口商品數量，據悉可能包含電動車或電池。路透

川普2.0關稅措施威脅下，中國大陸官員研擬採用日本1980年代的策略，限制某些對美出口商品數量，據悉可能包含電動車或電池。法國則建議歐盟，應將最強大的貿易報復措施納入考量；加拿大政府則針對本國經濟，推出一系列緩解關稅衝擊措施。

華爾街日報報導，北京當局顧問表示，為減輕美國政府關稅措施和其他貿易壁壘影響，大陸考慮借鏡日本數十年前作法。當時日本對出口美國車輛採自願出口限制（VER）措施，防止華府對該國提高進口關稅。

達特茅斯學院經濟學教授爾文表示，日本自願限制出口的一個原因是，日廠雖減少銷量，但得以提高每輛車價格。當時每輛日本車平均價格提高約1,000美元（今日相當於3,500美元），日本也因此開始出口更大台且品質更好的車輛。

報導說，北京當局若採類似日本作法，有望緩解美國和其他國家對大陸「經濟不平衡」的批判，亦即由國家重金補助的企業，將利潤薄弱的商品充斥全球市場，損害他國製造業者的利益。

彭博資訊引述知情人士報導，法國向歐盟提議，若川普以關稅不當脅迫歐盟改變政策，應將「反脅迫工具」（ACI）納入因應對策考量。ACI允許歐盟採取報復性回應，包含對貿易、服務、特定智慧財產權、限制外國直接投資（FDI）和公共採購管道。

川普 關稅

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