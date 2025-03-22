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向美國屈服？川普猛揮關稅大棒 陸疑考慮調整政策避貿易衝擊

中央社／ 台北22日電
美國總統川普。圖／路透
美國總統川普。圖／路透

美國總統川普接連對中國加徵關稅，華爾街日報報導，為了與美國達成談判協議避免更大的貿易衝擊，中國政府正考慮限制某些商品出口到美國的數量，例如電動車及電池，但這項討論不代表中國會改變其以製造業為中心的政策。

華爾街日報21日報導，1980年代日本政府為防止美國對進口日本產品徵收更高關稅，採取了一項自願限制出口政策，限制汽車出口到美國的數量。

在川普第一個任期，中國政府決心不會像日本屈服於美國；但現在來到川普第二個任期，中國面對美國更大的經濟衝擊，加上國內經濟疲弱，北京可能會在它認為符合自身利益的具體議題上，仿效日本當年的做法。

據中國政府的顧問表示，中國正在考慮透過限制向美國出口某些商品的數量，來試圖減少美國徵收更高的關稅和實施其他貿易壁壘措施。

報導指出，若北京採取類似措施，特別是在電動車和電池等美國重點關注的領域，將減輕美國和其他國家對中國造成經濟失衡的批評。美國等國家批評中國車企接受政府大量補貼向海外傾銷，損害其他國家的利益。

據中國政府的顧問表示，中國政府可能會考慮以限制電動車及電池到美國作為談判條件，以換取這些行業在美國的投資機會。一些官員表示，這可能對川普有吸引力，因為川普曾表示對更多中國企業在美國投資持開放態度。

中國政府的顧問表示，北京討論限制對美出口並不代表改變以製造業為中心的政策，相反，一些官員認為這是北京可以用來與川普團隊談判，甚至可以幫助提升中國產業鏈的價值。

報導指出，1981年日本首次同意限制汽車出口到美國的數量，之後出口數量減少了8%。日本願意限制汽車出口到美國，原因之一是汽車的售價可以提高。到1990年代初，日本不需執行自願限制出口政策，部分原因是很多日本車企已在美國設廠。

不過，專家表示，中國要實施自願出口限制會遇困難，因為很多中國產品是經過越南及墨西哥進入美國。而且，川普想從加徵關稅得到更多收入，可能會認為這項措施不夠吸引。

報導表示，目前北京仍未知川普想怎樣，川普已指示聯邦機構評估與中國的經濟關係。這項調查將於4月初完成，隨後將在政府內部啟動相關程序，評估如何解決美中貿易問題。

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