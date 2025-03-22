ING：川普對等關稅 台、印、越、泰、中及歐盟首當其衝

美國總統川普將在4月2日實施對等關稅，荷蘭國際集團（ING）預期，美國將大幅提高關稅，還會因為非關稅壁壘而在未來幾年繼續徵收更高的關稅，台灣、印度、越南、泰國、中國大陸及歐盟將首當其衝。

路透報導，ING在報告指出，各國未來四年出口到美國的產品，將無法擺脫更高關稅的環境，即使是最優惠的協議也不會取消針對中國大陸或歐盟的關稅，「對中國而言尤其如此，特別是若美國政府堅持遵循『2025計畫』（Project 2025）的建議」。

各國關稅稅率

ING表示，美國保守派智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）2023年4月發表的「2025計畫」政治倡議，為4月2日的對等關稅政策提供藍圖，該計畫在貿易章節提到兩個挑戰：世界貿易組織（WTO）的「最惠國待遇」規則，以及來自大陸的經濟侵略，大陸的經濟政策導致美國出現巨額貿易逆差，使美國成為「不公平、不平衡和非互惠貿易的受害者」。

「2025計畫」針對的國家，提到大陸、印度、歐盟、泰國、台灣、越南、日本及馬來西亞，這些國家若非對美國有鉅額貿易順差，就是平均關稅稅率與美國相差較大，或是兩者兼有，日本則在非關稅壁壘方面排在前位。

在產業方面，「2025計畫」特別強調汽車業，以歐盟、大陸、巴西、印尼和埃及受關注，農業是關稅議程的另一個重點領域，提到馬來西亞提高稻米關稅和歐盟對牛奶的保護措施。

雖然川普聲稱沒看過「2025計畫」，但他再度入主白宮後最初幾周的行動，與該計畫的建議高度一致，顯示該計劃對川普2.0政策的影響巨大。

ING指出，川普政府在第一個任期便關注對等關稅，2019年送出「美國對等貿易法案」（USRTA）供國會討論，川普也在國情咨文提及，但該法案當時沒有成為法律。

川普政府今年1月24日再次提交USRTA到聯邦眾議院，國會還沒採取任何行動，但為了繞過國會的批准阻礙，川普可能加強動用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）。