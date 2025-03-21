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川普關稅大刀砍來！新興市場投資人準備逃離 人民幣就戰鬥位置

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印尼金融市場本周大跌。路透
印尼金融市場本周大跌。路透

美國新一波關稅措施殺到的時間將屆，只要一點風吹草動，新興市場交易員都已做好隨時逃離風險的準備。

美國總統川普的對等關稅預定4月2日實施，伴隨著美國經濟前景惡化。中國大陸和歐洲在此時顯現出經濟復甦跡象，使投資人在防範意外損失之際，也準備迎接新的機會。

彭博資訊報導，交易員的不安情緒顯而易見。數據顯示，為防範新興市場貨幣兌美元貶值風險的避險需求，正在上升。摩根大通一項指數顯示，美元兌新興市場貨幣三個月買權和賣權之間的價差，本周攀升至2023年10月以來最高水準。一項衡量新興市場信用風險的指標，徘徊在四個月高點附近。

人民幣進入戰鬥位置

人民幣兌美元21日中間價調弱至人民幣7.176元兌1美元，為川普上任以來最弱水準，正進入迎接新一輪關稅的預備模式。若新關稅對人民幣不利，再貶值的幅度將有限，要是衝擊沒有預期的糟，人民幣還有望反彈。

從雅加達、波哥大一直到伊斯坦堡等新興市場的焦慮情緒也在本周加劇，外資紛紛拋售，股、債、匯市都重挫。道明證券資深利率策略師紐納哈說：「對等關稅生效之前，投資人尋求削減風險部位。」

緊張情緒加劇的核心在於：川普進口關稅是否會推升通膨並保持美元強勢，或者，是否會將美國經濟推入衰退並連帶將其他經濟體一起拖下水。彭博彙編的數據顯示，新興市場債券和美債之間的殖利率差距在3月觸及四個月高點。

對等關稅是一團迷霧

川普政府不明確告知關稅目標和稅率，進一步加深市場焦慮，再加上新興國家本身的問題，情況又更糟。以印尼為例，市場對印尼財政的擔憂、以及對頗有威望的財長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）是否繼續任職的猜測，都加劇了印尼股市本周的跌勢。再看土耳其，擔心民主倒退，引發股市和里拉的嚴重拋售。

在哥倫比亞，財政部長格瓦拉（Diego Guevara）上任僅三個月後就辭職，債券和匯率都重挫。投資人也正在削減對南非債券的曝險，因為川普將目標瞄準南非，先停止援助，接著又驅逐南非駐華府大使。美國指控南非政府教唆沒收白人農民的土地，但這種說法並無依據。

Prescient證券公司固定收益交易員克魯格表示，「川普關稅不僅僅影響貿易，還顯著影響全球資金流動」，「隨著市場波動加劇，蘭特和當地債券很容易受到資金突然外流的影響」。

花旗集團全球市場新興市場主管Johanna Chua警告，目前還沒能清楚看到川普關稅之亂的盡頭，「4月2日以後，仍會有更多的關稅噪音」，「充斥太多不確定性」。

美國總統川普的對等關稅定4月2日實施。歐新社
美國總統川普的對等關稅定4月2日實施。歐新社

人民幣 南非 印尼 川普 新興市場 美國 關稅

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