快訊

火燒肛門、膠帶纏肚強餵毒 員工討薪水竟慘遭老闆虐死

行李箱重摔落地！地勤「拋甩」震撼畫面全都錄 廉航道歉展開調查

堅持深情守候大S 具俊曄暫留台灣「確定不走了」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣首當其衝！川普對等關稅 大陸、歐盟無豁免「1產業」也慘了

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普將在4月2日實施對等關稅。歐新社
美國總統川普將在4月2日實施對等關稅。歐新社

美國總統川普將在4月2日實施對等關稅，荷蘭國際集團（ING）預期，美國將大幅提高關稅，還會因為非關稅壁壘而在未來幾年將繼續徵收更高的關稅，台灣、印度、越南、泰國、中國大陸及歐盟將首當其衝。

ING在報告指出，各國未來四年出口到美國的產品，將無法擺脫更高的關稅環境，即使是最優惠的協議也不會取消針對中國大陸或歐盟的關稅，「對中國而言尤其如此，特別是若美國政府堅持遵循『2025計畫』（Project 2025）的建議」。

ING指出，美國保守派智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）2023年4月發表的「2025計畫」政治倡議，為4月2日的對等關稅政策提供藍圖，該計畫在貿易章節提到兩個挑戰：世界貿易組織（WTO）的「最惠國待遇」規則，以及來自中國大陸的經濟侵略，而中國大陸的經濟政策導致美國出現巨額貿易逆差，使美國成為「不公平、不平衡和非互惠貿易的受害者」。

「2025計畫」所針對的國家，提到中國大陸、印度、歐盟、泰國、台灣、越南、日本及馬來西亞，這些國家若非對美國有鉅額貿易順差，就是平均關稅稅率與美國相差較大，或是兩者兼有，日本則在非關稅壁壘方面排在前位。

在產業方面，「2025計畫」特別強調汽車業，以歐盟、中國、巴西、印尼和埃及受關注，農業是關稅議程的另一個重點領域，提到馬來西亞提高稻米關稅和歐盟對牛奶的保護措施。

雖然川普聲稱沒看過「2025計畫」，但他再度入主白宮後最初幾周的行動，與該計畫的建議高度一致，顯示該計劃對川普2.0政策的影響巨大。

ING指出，川普政府在第一個任期便關注對等關稅，2019年送出「美國對等貿易法案」（USRTA）供國會討論，川普也在國情咨文提及，但該法案當時沒有成為法律。

川普政府今年1月24日再次提交USRTA到聯邦眾議院，國會還沒採取任何行動，但為了繞過國會的批准阻礙，川普可能加強動用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）。

川普 關稅

延伸閱讀

面對川普貿易戰壓力 日中歐南非各自抱團對抗

五角大廈將向馬斯克簡報軍事機密？川普批荒謬：無關中國

親川普參議員抵達北京訪問 分析：或展開美中幕後談判

因應川普貿易戰新形勢 西班牙首相桑切斯僅隔半年多將再訪陸

相關新聞

台灣首當其衝！川普對等關稅 大陸、歐盟無豁免「1產業」也慘了

美國總統川普將在4月2日實施對等關稅，荷蘭國際集團（ING）預期，美國將大幅提高關稅，還會因為非關稅壁壘而在未來幾年將繼...

美4月2日課對等關稅 尤其在意「骯髒15國」…路透：包含台灣

白宮一名官員表示，川普總統仍打算於4月2日宣布針對各國課徵對等關稅。財長貝森特(Scott Bessent)稍早說，川普...

4月才談判…歐盟對美開徵報復關稅 延至4月中旬

川普政府預計4月2日對全球貿易夥伴宣布新一波對等關稅，歐盟官員20日說，對於川普總統鋼鋁關稅的報復行動暫時延後，等到4月...

印度示好沒用 川普照樣宣布開徵對等關稅

印度官員試圖透過降低貿易壁壘來安撫美國政府，但川普總統表示，美國4月2日起將對印度實施對等關稅。

「因關稅要來了」川普要求Fed降息、預測經濟成長2.5%

川普總統看到聯準會(Fed)19日維持利率不變之後，強烈要求Fed應該降息，因為「關稅就要來了」；他也對Fed對今年經濟...

面對川普貿易戰壓力 日中歐南非各自抱團對抗

面對美國接連而來的貿易戰壓力，各主要先進經濟體紛紛各自「抱團」對抗，日本與中國大陸將舉行六年來首見的經濟對話，歐盟也陸續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。