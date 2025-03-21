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面對川普貿易戰壓力 日中歐南非各自抱團對抗

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
面對美國接連而來的貿易戰壓力，各主要先進經濟體紛紛各自「抱團」對抗。路透
面對美國接連而來的貿易戰壓力，各主要先進經濟體紛紛各自「抱團」對抗。路透

面對美國接連而來的貿易戰壓力，各主要先進經濟體紛紛各自「抱團」對抗，日本與中國大陸將舉行六年來首見的經濟對話，歐盟也陸續與加拿大、南非拉近關係。

日本外務省表示，22日經濟對話的討論議題，可能包括核廢水排放問題、以及日本企業在中國大陸的經營環境等。中日韓外長同日也將在東京舉行會談。

日本貿易振興機構理事長石黑憲彥表示，「日本大型企業仍能從中國市場獲利，因此日本需要繼續與中國做生

意」。

中國大陸是日本最大的貿易夥伴，但兩國在多項議題有歧見，包括領土爭議以及北京的日本水產進口禁令。在此同時，北京也在努力穩定與主要貿易夥伴的關係，以應對來自華府日益加劇的關稅壓力。數據顯示，中國大陸1-2月從美國進口的棉花、汽車以及能源產品銳減，處理器和晶片採購量採購額則增加2.7%。

此前，加拿大新任總理卡尼日前首次出訪，便前往歐洲，希望深化和歐洲民主國家之間的貿易與安全關係。法國總統馬克宏也呼籲兩國加強合作。

被美國政府鎖定的歐盟和南非也愈走愈近，歐盟已宣布計劃投資南非47億歐元（51億美元），包括綠能與疫苗製造，並計劃與南非展開乾淨貿易與投資夥伴關係談判，可能增加生產能轉型與綠氫所需的金屬。

川普 關稅

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