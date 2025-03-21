歐盟放軟…對美威士忌50%關稅順延半個月 4月中再開徵

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
歐盟20日宣布延後對美國威士忌課徵50％關稅至4月中，以便與美國進行更多磋商。 路透
歐盟20日宣布延後對美國威士忌課徵50％關稅至4月中，以便與美國進行更多磋商。 路透

歐盟20日宣布延後對美國威士忌課徵50％關稅至4月中，以便與美國進行更多磋商。

歐盟原定4月1日對美國威士忌開徵50%關稅，但歐盟執委會發言人20日表示，延後是為了和美方官員有更多對話。他說：「為了尋找避免對雙方經濟造成不必要傷害的解方，歐方將繼續準備與美方展開建設性對話」。

3月12日起，川普對鋼鋁產品徵收25%關稅生效，歐盟、加拿大因此對美國商品徵收報復性關稅。歐盟當時表示計劃自4月1日起對美國威士忌、機車等商品課徵50%關稅。川普不甘示弱，隔日在社群平台上放話，打算對來自歐盟成員國的所有酒類徵收200%關稅，加了好幾倍奉還。

川普 關稅

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