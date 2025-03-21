川普稱「關稅就要來了」 強調將促經濟轉型

經濟日報／ 編譯葉亭均任中原／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普看到聯準會（Fed）19日維持利率不變之後，強烈要求Fed應該降息，因為「關稅就要來了」；他也對Fed對今年經濟成長的預測無法認同。

川普19日在他的「Truth Social」網站上貼文指出，「Fed降息將（使美國）好得多，因為美國關稅將開始（輕鬆地）使經濟轉型。做正確的事。4月2日將是美國的解放日」。

美國政府正準備於4月2日宣布新一波的關稅措施，範圍仍不清楚。不過川普已承諾至少將對一些國家實施「對等式」關稅。

但Fed主席鮑爾暗示，仍維持原先預測。鮑爾低調處理對經濟成長減緩的憂慮，並承認關稅引發的不確定性已導致產品價格上漲；不過他認為，這些現象可能只是「暫時性」。

對於川普一再要求Fed降息，鮑爾在記者會上首次明白回嗆川普。鮑爾表示，不確定性升高，「顯然有一部分，很大一部分」與關稅有關；關稅「往往會拉低經濟成長，並推高通膨」；基於不確定性「異常升高」，因此Fed「無須急於」改變利率。他並指出，通膨下降的進展「目前可能會延後」。

川普也明確表示，他對美國經濟成長的預估與Fed不同；他預測今年經濟成長率為2.5%，遠高於Fed預測的1.7%增幅。

川普之前對Fed一再傳達出混亂的訊息；他有時要求Fed降息，有時又表示不會干預決策。上個月美國長貝森特曾經表示，川普執政團隊在借貸成本方面的焦點，是放在10年期美國公債殖利率，而非聯準會的基準短期利率。

貝森特在福斯商業新聞的訪談中，被問到川普是否希望降息時回答，「他（川普）和我聚焦在10年期公債」；「他並沒有呼籲Fed降息」。

川普 關稅

延伸閱讀

英國央行維持利率不變 示警川普關稅造成經濟不確定性

【重磅快評】在川普和習近平的菜單上 台灣是沙拉嗎？

機械公會盼下半年景氣回溫 觀察川普政策俄烏戰爭

金光閃閃…川普大改裝橢圓形辦公室 新擺一前總統肖像含深意

相關新聞

歐盟放軟…對美威士忌50%關稅順延半個月 4月中再開徵

歐盟20日宣布延後對美國威士忌課徵50％關稅至4月中，以便與美國進行更多磋商。

川普盯上「骯髒15國」4月2日課印度對等關稅

美國財長貝森特日前接受福斯財經新聞（Fox）節目專訪時表示，美國總統川普提出的對等關稅即將生效，並點名「骯髒15國」（T...

川普稱「關稅就要來了」 強調將促經濟轉型

美國總統川普看到聯準會（Fed）19日維持利率不變之後，強烈要求Fed應該降息，因為「關稅就要來了」；他也對Fed對今年...

因應美鋼鋁關稅衝擊 歐盟擬4月1日起減15%鋼鐵進口

美國對進口鋼鋁產品全面徵收25%關稅後，歐洲聯盟（EU）主管產業政策的執行委員塞儒內今天宣布，為防範廉價鋼鐵傾銷至市場，...

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

美國財政部長貝森特日前接受福斯財經新聞（Fox Business）節目專訪時表示，美國總統川普提出的對等關稅即將生效，並...

川普要對中國製造船隻徵收天價港口費 美出口商哀號

美國總統川普計劃向停靠美國港口的中國大陸相關船舶收取巨額費用，用來重振美國造船業；此事導致美國煤炭庫存激增、引發農產品市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。