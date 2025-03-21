川普盯上「骯髒15國」4月2日課印度對等關稅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國財長貝森特日前接受福斯財經新聞（Fox）節目專訪時表示，美國總統川普提出的對等關稅即將生效，並點名「骯髒15國」（The Dirty 15），將受到美國的「特別關注」。

而川普19日接受保守派媒體Breitbart News採訪時直接點名，印度是「全世界關稅最高的國家之一」，「我相信他們可能會大幅調降這些關稅，但在4月2日，我們將對他們徵收與他們對我們徵收相同的關稅。」

貝森特18日受訪時表示，川普政府特別關注那些關稅最高且與美國貿易量大的15%國家，他將這些國家稱為「骯髒15國」。

貝森特預告，每個國家在4月2日都會收到一個數字，「代表我們認為該國應有的關稅數字」，「這些數字反映的是這些國家自身稅率、非關稅貿易壁壘、匯率操縱、不公平融資與勞動力壓制其他因素等」。但貝森特也說，「若這些國家停止非關稅壁壘等行為，便可避免被加徵關稅」。

根據路透引述WTO去年數據所編製的圖表，台灣也在與美國貿易量大的前15國之列，其他還有墨西哥、加拿大、中國、德國、日本、南韓、越南、印度、法國等。

川普 關稅

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