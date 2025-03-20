台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

美國財政部長貝森特日前接受福斯財經新聞（Fox Business）節目專訪時表示，美國總統川普提出的對等關稅即將生效，並點名「骯髒15國」（The Dirty 15），將會受到美國的「特別關注」。而川普19日接受保守派媒體Breitbart News採訪時直接點名，印度是「全世界關稅最高的國家之一」，「我相信他們可能會大幅調降這些關稅，但在4月2日，我們將對他們徵收與他們對我們徵收相同的關稅。」

貝森特18日受訪時表示，川普政府特別關注那些關稅最高且與美國貿易量大的15%國家，他將這些國家稱為「骯髒15國」（The Dirty 15）。這些國家通常還涉及國內生產或食品安全法規，導致美國產品難以進入其市場。

根據路透引述WTO去年數據所編製的圖表，台灣也在與美國貿易量大的前15國之列，其他還有墨西哥、加拿大、中國大陸、德國、日本、南韓、越南、英國、印度、荷蘭、愛爾蘭、義大利、法國以及巴西。

貝森特還預告，每個國家在4月2日都會收到一個數字，「代表我們認為該國應有的關稅數字」，「這些數字反映的是這些國家自身稅率、非關稅貿易壁壘、匯率操縱、不公平融資與勞動力壓制其他因素等」。但貝森特也說，美國會給談判機會，「若這些國家停止非關稅壁壘等行為，便可避免被加徵關稅」。

川普受訪時則表示，他與印度的關係「非常良好」，但強調他對印度的關稅政策很有意見。其實川普多次表示，印度4月2日不會獲得豁免，但印度當局一直保持比較樂觀的態度，且已降低對進口高級摩托車等產品的進口關稅，並同意從美國購買更多能源和武器。新德里據報也正在研究降低一系列其他產品的關稅，包括汽車、部分農產品和化學品等。

此外，印度還寄望於總理莫迪與川普多年來的友好關係。莫迪是川普重返白宮後首批來訪的外國領袖之一，並在最近的一次訪談中大事讚揚川普。但顯然這些都徒然無功。

川普經常點名印度，是主要貿易夥伴中平均關稅稅率最高的國家，歐盟也因對汽車徵收10%的關稅而受他抨擊。