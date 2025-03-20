川普要對中國製造船隻徵收天價港口費 美出口商哀號

美國總統川普計劃向停靠美國港口的中國大陸相關船舶收取巨額費用，用來重振美國造船業；此事導致美國煤炭庫存激增、引發農產品市場的不確定性，因為出口業者想找到合適船隻將貨運給海外賣家變難了。

川普正起草行政命令，要對陸製船舶或包括陸製船舶在內的船隊徵收最高150萬美元（約台幣4,990萬元）的費用。

根據美國主要出口商和運輸供應商，潛在的港口費限制了將農業、能源、礦產、營建和製造業產品運交國際買家的可用船隻。

Xcoal Energy & Resources執行長Ernie Thrasher在3月12日致函美國商務部部長盧特尼克表示，船東已經拒絕為美國煤炭未來的運費報價。

他警告，一旦頒布和實施港口費，美國煤炭出口恐在60天內熄火，危及價值1,300億美元的貨運。美國煤炭的交付成本也可能大增35%，在全球市場上失去競爭力。另外，直接和間接造成的工作流失將是災難性的。他尚未收到回信。

西維吉尼亞州煤炭協會的執行長Chris Hamilton受訪表示，隨著未售出的煤炭不斷增加庫存，西維吉尼亞州的煤礦準備開始解雇礦工。

石油業遊說團體美國石油學會（API）在3月10日、美國貿易代表辦公室舉行聽證會前提交評論表示，擬議的港口費可能會讓美國較出口能源產品，例如石油、液化天然氣和提煉出來的燃料。

不僅港口費，美國還希望貨物出口能交給既懸掛美國國旗又由美國建造的船舶。但目前掛美國旗幟的貨船數量少於200艘，也不全是美造。

航運協會BIMCO在3月17日提交給美國貿易代表辦公室的評論中表示，很少有航商能證明，他們每年載運美國出口貨物，達到至少有20%由在美註冊美造船隻來運輸的要求。