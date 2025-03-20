快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

美國對等關稅有何因應措施？莊翠雲曝兩大準備方向

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
立法院財政委員會邀請財政部長莊翠雲。記者邱德祥／攝影
立法院財政委員會邀請財政部長莊翠雲。記者邱德祥／攝影

國民黨立委李彥秀於今日質詢詢問關於美國對等關稅的因應措施，財政部長莊翠雲，雖然目前對於是否針對特定國家或項目實施對等關稅尚未完全明確，但財政部已經開始進行相關盤點工作，包括對美國進口前30大產品的金額進行分析。

莊翠雲進一步指出，盤點結果將有助於評估是否需要對某些產品進行調整，並研究相對應的關稅率，會依據對等關稅的項目和稅率來進行規劃，並且持續與行政院及相關部會研擬具體措施。

李彥秀則提醒，無論是關稅或營業稅，必須重視這些政策可能對台灣其他產業造成的衝擊，這些措施需要和民間進行充分溝通，以確保政策的實施能夠最大程度減少對本國經濟的負面影響。

對此，莊翠雲表示，財政部正在與經濟部及相關產業持續協商，並在確認項目及稅率後，會進一步決定是否有必要調低關稅。

川普 關稅

延伸閱讀

稅務委員會將在半年內召開？財政部長回應了

4月2日前派員赴美避關稅制裁？財政部長給出最新進度

轟財部都沒發現稅收漏洞！藍委：赴美工作比留台更優惠

國安基金規模擴大？財長莊翠雲：須審慎研議

相關新聞

美國對等關稅有何因應措施？莊翠雲曝兩大準備方向

國民黨立委李彥秀於今日質詢詢問關於美國對等關稅的因應措施，財政部長莊翠雲，雖然目前對於是否針對特定國家或項目實施對等關稅...

路透：川普擬向陸船隻收巨額港口費 影響美煤炭、農產品出口

路透19日報導，美國總統川普計劃對停泊美國港口的陸製船隻徵收巨額費用，企圖以此重振美國造船業，此舉將導致美國煤炭庫存激增...

4月2日前派員赴美避關稅制裁？財政部長給出最新進度

民進黨立委郭國文於立法院財政委員會質詢時表示，美國總統川普的關稅戰對全球經濟造成衝擊，美國透露若各國能在4月2日前溝通，...

川普重啟關稅戰台灣如何保有競爭力？ 莊翠雲曝因應方式

美國總統川普將對中國及部分貿易夥伴大幅提高關稅，導致全球供應鏈重組，國民黨立委林德福今日在財政委員會質詢時，詢問台灣將如...

美中關稅戰衝擊 好市多要陸供應商降價

受美中關稅戰影響，繼沃爾瑪後，英媒報導，好市多也正施壓大陸供應商降價，以應對關稅衝擊。供應商還稱，其他頂級零售商也提出了...

中美將在WTO磋商關稅紛爭 大陸、加拿大兩國上告 美方準備商談

世界貿易組織（WTO）文件顯示，美國代表團通知中國大陸及加拿大，準備與兩國就新關稅提起貿易爭端進行磋商。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。