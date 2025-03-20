美國對等關稅有何因應措施？莊翠雲曝兩大準備方向
國民黨立委李彥秀於今日質詢詢問關於美國對等關稅的因應措施，財政部長莊翠雲，雖然目前對於是否針對特定國家或項目實施對等關稅尚未完全明確，但財政部已經開始進行相關盤點工作，包括對美國進口前30大產品的金額進行分析。
莊翠雲進一步指出，盤點結果將有助於評估是否需要對某些產品進行調整，並研究相對應的關稅率，會依據對等關稅的項目和稅率來進行規劃，並且持續與行政院及相關部會研擬具體措施。
李彥秀則提醒，無論是關稅或營業稅，必須重視這些政策可能對台灣其他產業造成的衝擊，這些措施需要和民間進行充分溝通，以確保政策的實施能夠最大程度減少對本國經濟的負面影響。
對此，莊翠雲表示，財政部正在與經濟部及相關產業持續協商，並在確認項目及稅率後，會進一步決定是否有必要調低關稅。
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