4月2日前派員赴美避關稅制裁？財政部長給出最新進度

民進黨立委郭國文於立法院財政委員會質詢時表示，美國總統川普的關稅戰對全球經濟造成衝擊，美國透露若各國能在4月2日前溝通，或許可避免相關制裁，他詢問財政部是否有意派員前往溝通。財政部長莊翠雲則回應，目前並無參與相關討論，但政府將持續關注此事。

郭國文進一步指出，關稅問題涉及產業競爭力及貿易平衡，對於台美之間的平均對等關稅，質疑政府應如何調整，像是美國對進口汽車課徵2.5%關稅，而台灣則高達17.5%，是否有調降可能性？莊翠雲回應，政府已針對各產業進行盤點，汽車進口關稅涉及貿易平衡問題，相關政策需審慎評估。

此外，郭國文關心農產品關稅問題，提及台灣99%的蘋果仰賴進口，本土產量僅占1%，目前關稅高達20%，是否有調降空間？莊翠雲則表示，行政院已成立專案小組，正積極盤點關稅對產業的影響。

在財政政策方面，郭國文質疑政府如何運用超額稅收，認為中央政府擁有3,757億元的超徵稅款，卻僅規劃拿出1億元普發現金，直言「萬萬不可」。對此，莊翠雲回應，目前財政部的優先策略是減少舉債及償還國債，並會考量財政穩定與未來政策彈性。

郭國文也關注電價調漲與關稅對物價的影響，認為這可能進一步推升CPI（消費者物價指數），莊翠雲則回應，政府會透過物價督導小組進行討論，以降低對民生的衝擊。

最後，郭國文關切國安基金規模是否足夠，指出當初成立國安基金時，台股市值約8兆元，當時規模為5,000億元，如今台股市值已達70兆，基金規模卻未調整，應重新評估是否修法調整。莊翠雲回應，政府將隨時關注市場變化，若有必要，將研議修正《國安基金設置條例》。

郭國文強調，政府應積極回應全球經濟變動，調整關稅政策、妥善運用財政資源，並確保國安基金規模能夠有效支撐市場穩定，以維護台灣經濟競爭力。