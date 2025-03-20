鮑爾：美國通膨升溫 部分是因為川普關稅政策

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布利率再次按兵不動。聯準會主席鮑爾在記者會上指出，美國通膨開始升溫，部分是因為總統川普的關稅政策。

法新社報導，鮑爾（Jerome Powell）表示：「顯然，其中一部分，很大一部分，是源自於關稅。」他還說，今年通膨問題「取得進展（的時間）可能進一步延遲」。

鮑爾告訴記者，目前不確定性「異常升高」，政策沒有按照預先設定的路線進行，官員們將隨美國經濟發展調整立場。

他也提及，美國經濟衰退可能性有所上升，但可能性不高。