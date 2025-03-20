中美將在WTO磋商關稅紛爭 大陸、加拿大兩國上告 美方準備商談

世界貿易組織（WTO）文件顯示，美國代表團通知中國大陸及加拿大，準備與兩國就新關稅提起貿易爭端進行磋商。

加拿大本月稍早針對美國總統川普的關稅提出磋商請求，中國大陸則在川普上月對中國商品徵收關稅後提出啟動爭端解決機制程序，兩國都採取報復性關稅。

圖／經濟日報提供

美中關稅戰不斷升級，今年2月1日，美國以「芬太尼問題」為由，宣布對中國大陸輸美商品全面加徵10%關稅，疊加此前稅率後總稅率達20%‌。

2月4日，中方宣布對美煤炭、液化天然氣等加徵15%關稅，原油、農業機械等加徵10%，並限制稀土金屬出口‌。

今年3月4日，美國再次對中國大陸輸美商品加徵10%關稅，重點針對電子產品、機械、紡織品等‌。3月10日，中方實施精準反制，對美農產品（如雞肉、小麥、玉米等）加徵15%關稅，大豆、豬肉等加徵10%‌關稅。

川普政府同時以「北美自貿協定」漏洞為由，對墨西哥加徵25%關稅，限制中國大陸通過墨西哥轉口貿易規避關稅‌。同時，非關稅壁壘方面，‌透過控制國際運輸管道（如巴拿馬運河、蘇伊士運河）提高中國貨輪通行費用，並強制要求對美出口商品10%須由美國船舶運輸，間接增加中國大陸廠商出口成本。

香港信報報導，WTO仲裁機制可能需時數年才能解決爭端。但有貿易代表認為，鑑於目前世界貿易組織成員國之間的高度緊張關係，他們認為華府此舉是個好兆頭。

港媒報導，美國就中國大陸及加拿大分別發表聲明，指兩國針對所謂WTO規則違反行為啟動爭端解決程序站不住腳，並指對方選擇透過單方面認定違規行為違反WTO規則。

大陸駐WTO代表李成鋼曾於2月18日在WTO的一場會議上，譴責川普祭出的關稅措施加劇經濟不確定性，並警告「關稅衝擊」可能引發全球經濟衰退，要求美方取消相關做法，並呼籲各方以切實行動維護多邊貿易體制。