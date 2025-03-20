美中關稅戰衝擊 好市多要陸供應商降價

受美中關稅戰影響，繼沃爾瑪後，英媒報導，好市多也正施壓大陸供應商降價，以應對關稅衝擊。供應商還稱，其他頂級零售商也提出了類似的要求。

美式賣場好市多二○一九年八月進軍大陸，在上海閔行開出首店，至今累計七家門市。據英媒「金融時報」報導引述兩名供應商消息指，這家嚴重依賴大陸進口產品的零售商要求降價。供應商還稱，沃爾瑪與其他頂級零售商也提出了類似的要求。「如果你是我們，你會怎麼做？你完蛋了」。

由於早前也被報導，要求大陸供應商降價的美國零售商沃爾瑪，於上周傳出被大陸商務部約談的消息，使得好市多下一步動向備受關注。英媒報導引述供應商稱，「他們（指好市多）會非常小心。」

對於約談沃爾瑪，大陸商務部發言人何詠前曾證實表示，因「收到了部分企業反映」，商務部相關司局向沃爾瑪了解有關情況；大陸官媒央視旗下「玉淵譚天」亦對此事表態，「如果沃爾瑪執意如此（施壓供應商降價），那等待沃爾瑪的，就不只是約談了」。

不過，發起關稅戰的美國態度或有軟化。路透社引述世貿組織文件報導指，美國代表團通知大陸及加拿大，在兩國針對新關稅提出貿易爭端案後，美方已準備好與兩國在世貿組織總部瑞士日內瓦進行磋商。一些貿易代表說，鑑於目前世貿組織成員國之間的高度緊張關係，華盛頓的舉動是個好兆頭。

另一方面，大陸商務部官員近日接連會見歐美企業代表，就關稅議題表態，例如空中巴士集團執行長傅立、美國百事公司董事長兼首席執行官龍嘉德等。近日有諸多跨國企業領袖接連到訪大陸，準備出席本周日在北京登場的「中國發展高層論壇」，路透社日前引述消息指出，大陸國家主席習近平或將於論壇結束後與這些商界領袖會面。