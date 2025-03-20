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川普頻頻祭出關稅大刀 國發會：半導體最可能被美加稅

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會主委劉鏡清（聯合報系資料照）
國發會主委劉鏡清（聯合報系資料照）

美國總統川普頻頻祭出關稅大刀，國發會主委劉鏡清昨（19）日表示，政府持續溝通、備妥劇本，待美國對等關稅底定後，政府也會拿出因應劇本；被問及川普最可能對國內哪些產業加徵關稅時，他表示，機率最大是半導體。

立法院經濟委員會昨日邀請劉鏡清業務報告並備詢，朝野立委關注美國即將實施對等關稅，政府如何因應？下半年景氣是否因此受到衝擊？

劉鏡清表示，台灣因應美國關稅政策，已由行政院副院長鄭麗君帶領各部會擬定策略，與各國一樣，都在持續溝通、備妥劇本。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

談到對景氣看法，劉鏡清表示，景氣審慎樂觀，最近許多產業都有急單，但政府非常審慎觀察，此時正是敏感時刻，4、5月是相當重要的觀察期。

美國財政部將於4月2日提出對各國對等關稅措施，目前對該政策評估應該是投資愈多，課徵的關稅就愈少。不過，「現在各國都難以預測，但我們的確非常重視在意」。

國民黨立委楊瓊瓔、謝衣鳯、呂玉玲昨日皆關注，美國若實施對等關稅，是否衝擊台灣下半年出口表現？美國最可能對國內哪些產業加徵關稅？國發會又如何協助各部會研擬因應對策？

劉鏡清表示，美國策略是希望在美國製造，為此國發會已與業者談了三次，若企業在美國已有工廠，就從美國出貨，目前評估美國最有可能對我國加徵關稅的產業，以半導體機率最大，不過AI需求不太可能下降，至於如何協助產業降低出口成本，這部分待美國提出「關稅編號」後，政府也會拿出因應劇本。

劉鏡清強調，政府會努力守住今年經濟成長率3%目標，針對扶植傳統產業部分，則將與經濟部合作，協助傳產進行通路建設，例如工具機這幾年成長較快的市場是在印度，另外就是協助傳統產業高值化和規模化。同時，劉鏡清也承諾，針對立委們所提醒的「傳產陷寒冬」，一個月內將提出整體研究規劃，內容將包括提升方向及如何強化。

川普 關稅

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