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美汽車關稅擬4月生效 日汽車界領袖示警：雙方都有負面影響

中央社／ 東京19日綜合外電報導
川普表示，將從4月2日起向進口汽車課徵約25%的關稅。美聯社
川普表示，將從4月2日起向進口汽車課徵約25%的關稅。美聯社

日本汽車工業協會（類似台灣區車輛工業同業公會）會長片山正則，今天提到美國總統川普政府有意提高汽車關稅時表達擔憂，認為「這會對日美雙方經濟產生負面影響」。

日本TBS電視台報導，川普（Donald Trump）已經表示，將從4月2日起向進口汽車課徵約25%的關稅。

根據日本政府財務省的貿易統計，2024年日本對美出口額21兆2951億日圓，其中汽車占28.3%為最大宗。

報導指出，如果日本成為美國加徵汽車關稅的對象，可能會影響就業等方面。

片山今天在記者會上表示，「如果日本、墨西哥、加拿大出口的車輛適用（美國加徵的汽車關稅），恐會對日本與美國雙方的經濟造成負面影響。會繼續請日本政府協調（美方）豁免追加關稅」。

片山除了是日本汽車工業協會會長，也是日本車廠五十鈴汽車（Isuzu Motors）會長。

他也透露，今天已與日本政府經濟產業省（相當於經濟部）共商因應美國政府的對策。

日本政府計劃持續要求美方把日本排除在追加關稅之外，經產省的高層預計近期與美國商務部的官員等人就此展開談判。

不過，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）本月14日曾表示，「將會向所有國家課徵汽車關稅」，暗示日本不會被排除在外。這也使日本的貿易外交面臨重大考驗。

川普 日本 美國 關稅

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