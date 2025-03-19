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川普關稅前企業擴大下單 日本2月出口連續五個月成長

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
經濟學家指出，日本部分出口成長可能來自企業趕在川普關稅生效前加速接單出貨。美聯社
經濟學家指出，日本部分出口成長可能來自企業趕在川普關稅生效前加速接單出貨。美聯社

日本2月出口連續五個月成長，反映企業因應美國總統川普大力推動關稅政策而備貨。

財務省周三公布，日本2月整體出口較去年同期成長11.4%，低於市場所料的12.1%，但高於1月的7.2%。

川普關稅政策帶來的不確定性，促使部分日企提前在美國備貨，因此暫時推升日本出口量。

明治安田研究所經濟學家小玉祐一說：「部分出口成長可能來自企業趕在川普關稅生效前加速接單出貨，但目前尚不清楚影響程度有多大。」他說：「值得注意的是，日本對美國的出口在數量上反而有所下降。」

2月對美國出口成長10.5%，對中國大陸出口則成長14.1%。其中，對大陸的出口成長反映今年農曆新年較早、工作日數增加。

進口方面，2月進口較去年同期下降0.7%，市場原本預料會成長0.1%。日本2月貿易順差達到5,845億日圓（約39.1億美元），低於市場所估的7,228億日圓。

小玉認為，「海外需求未必那麼強勁，目前出口金額成長主要受到匯率變動影響，但出口量增幅有限，因此這種趨勢能否持續仍有待觀察」。

川普政府已於上周開始對進口鋼鐵和鋁課徵25%關稅，不提供豁免。此外，他也矢言自4月2日起對汽車加徵關稅。

川普 關稅

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