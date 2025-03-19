高舉貿易保護主義 印度計劃對進口鋼品實施12%關稅
全球第二大鋼鐵生產國印度計劃對多數鋼鐵進口品徵收12%的關稅，成為最新一個採取措施保護國內產業的國家。
根據周二（18日）公布的初步決定，印度商工部建議這項關稅措施適用200天。該部門的貿易局已邀請各方提出意見，並將在稍後舉辦聽證會後做出最終建議。
當局在建議中表示：「目前存在緊急情況，若延後實施臨時性的保障措施，可能會造成難以修補的損失。」
印度這項被稱為「保障性關稅」的進口稅，可能會在美國總統川普全面進口關稅引發貿易戰恐懼升溫、迫使全球鋼鐵業重塑貿易路線之際實施。印度和越南都是快速成長的亞洲鋼鐵生產國，可能面臨鋼鐵過剩問題。
為了防範中國大陸的鋼鐵大舉流入，印度加入從沙烏地阿拉伯、越南到智利等國的行列，採取貿易措施限制廉價鋼鐵進口。大陸鋼鐵生產商大幅仰賴出口，導致2024年全球出現一波貿易限制措施。儘管中國鋼企已減產，但國內產量仍遠超本國需求。
若印度實施這項鋼鐵關稅，將為金達爾鋼鐵與電力（Jindal Steel and Power）和JSW Steel等印度鋼鐵企業帶來一些舒緩作用，這些企業曾請求政府提供保護。根據政府數據，2024年前七個月，印度自中國進口的成品鋼增加80%，達到160萬噸。幾家印度鋼鐵生產商請求政府實施四年的保障性關稅。
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