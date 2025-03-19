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美財長：課徵對等關稅 各國4月2日將收到數字

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。美聯社
美國財政部長貝森特。美聯社

美國財政部長貝森特今天表示，川普政府預計於4月2日向各個貿易夥伴提出一個「數字」，這個數字不僅代表著夥伴們各自的關稅和其他貿易壁壘，也是美方針對每個特定國家祭出的對等關稅稅率。

綜合法新社和路透社報導，美國總統川普先前已矢言自4月2日起，將不分敵友的全面課徵對等關稅，不過他的執政團隊至今尚未公布計畫具體細節。

貝森特（Scott Bessent）今天告訴福斯財經新聞網（Fox Business）說：「4月2日將發生的事，是每個國家都會收到一個數字，亦即我們認為代表著該國關稅的數字。」他說：「對於某些國家來說，數字可能相當低；對其他國家來說，則可能相當高。」

他在該新聞網的「與瑪莉亞早晨有約」（Morningswith Maria）節目說：「我們會去告訴他們，說聽著，針對關稅等級所在、非關稅壁壘、貨幣操縱、不公平融資及勞工壓榨，這是我們的看法。」

貝森特雖沒有說川普政府能否趕在4月2日期限前，在這兩星期多一點的時間內結算所有國家的對等關稅稅率，但對某些國家在免遭美關稅大刀波及一事上，留有餘地。

貝森特說，若各國停止課徵關稅和其他貿易壁壘，「我們也不會架起關稅的高牆」。

他說，某些關稅「或許不用開徵」，一來是有協議已事先談好，二來是某些國家在收到數字後迅速與華府接洽商談。

他補充說，未出手減低貿易壁壘的各國，則將面臨更高關稅稅率。他說，川普政府這麼做是為了保障美國經濟、勞工和產業。

川普 關稅

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