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關稅戰下科技轉運風險增 新加坡監管與開放間求平衡

中央社／ 新加坡19日專電

新加坡近期調查輝達晶片遭私運案件，顯示通暢貿易路徑可能間接成為轉運管道。專家說，在確保不讓非法貨品或受限制晶片轉運情況下，強化監管與維持開放間要拿捏平衡。而關稅戰煙硝起也影響企業對業務前景的預估及徵才規模。

美國總統川普（Donald Trump）上任後對許多國家進行關稅戰，不但干擾既有供應鏈和貿易秩序，還影響亞洲國家。巴克萊銀行（Barclays）經濟專家孫凡己（Bumki Son）在新加坡告訴中央社，對於大多數小型開放經濟體來說，主要衝擊來自於不確定性。

孫凡己分析，過去貿易戰環境與現今不同之處，在於一些小型開放經濟體受惠於產業移轉，但現在美國強調「美國優先」立場，像是三星、台積電、SK海力士等大型晶片相關企業擴大在美投資，「在這個時刻，對於那些經濟體在產業回流中獲得的利益，我們謹慎看待」。

身為貿易樞紐的新加坡、在全球供應鏈中扮演關鍵角色。若某些國家對晶片等產品實施出口禁令，通暢的貿易路徑可能間接成為轉運管道，產品難以排除被運到其他市場。

新加坡日前對輝達（NVIDIA）先進晶片自新加坡經馬來西亞轉運至中國進行調查，當局表示，不姑息任何試圖利用新加坡規避其他國家出口管制的商業行為，也會與夥伴合作依法處理。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院（Lee KuanYew School of Public Policy）資深經濟學者丘偉賢（Denis Hew）接受中央社訪問表示，新加坡等國家開始注意到上述議題，著手強化出口監管作為，不僅透過科技方法進行風險管理，也可藉由法規制定予以監管。

不過，丘偉賢也說，新加坡是區域內的重要物流及貿易中心，在確保不讓非法貨品或受限制晶片藉此轉運的情況下，強化監管與維持開放之間要拿捏平衡點。

關稅戰也牽動企業布局。新加坡學界一份畢業生就業調查顯示，應屆大學畢業生就業率下降，全職就業率降至79.5%，比前一年低4.6個百分點。熟悉金融市場的新加坡資深媒體人陳士銘說，關稅議題為全球經貿形勢注入不確定性，影響企業對業務前景的預估，及徵才規模。

29歲新加坡上班族黃小姐，從事金融科技業相關工作近4年，對於過去部分產業徵才規模出現縮減趨勢很有感，「2018、2019年時，電子商務是新加坡熱門產業，相關公司招募很多員工，疫情後熱門產業聚焦綠能科技，近年半導體與AI討論度則浮上檯面」。她告訴中央社，新加坡仰賴全球貿易，產業政策的更迭也是必然。

黃小姐指出，當全球貿易體系出現爭端時，企業投資力道趨於保守，各界對於獲利的不確定性增加，使得招募人才方面也轉向保守。

川普 關稅

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