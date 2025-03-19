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奧迪擬漲價 轉嫁關稅

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

德國福斯汽車集團（VW）旗下高檔品牌奧迪（Audi）正評估是否透過漲價，把美國進口關稅成本轉嫁給顧客，並預告將裁掉德國逾一成人力以提高效率。

美國總統川普3月稍早同意，讓汽車製造商豁免美國對加拿大和墨西哥祭出的25%懲罰關稅，為期一個月，前提是業者遵守現有自由貿易規定。奧迪財務長里特斯伯格（Juergen Rittersberger）18日表示，奧迪正評估藉由漲價把至少部分關稅轉嫁給顧客，必須做到什麼地步，強調目標是在漲價和產量調整之間找到「甜蜜點」。

奧迪對進口關稅的曝險在汽車製造商名列前茅，原因是旗下位於墨西哥聖荷西恰帕（San Jose Chiapa）的工廠生產熱門Q5車型，並雇用逾5,000名員工，而且該品牌在美國沒有工廠。奧迪執行長多爾納（Gernot Döllner）表示，預計今年就北美市場生產在地化做出決定。路透指出，奧迪可能採取使用福斯現有工廠和設立新據點雙管齊下的策略。

另一方面，為提振低迷不振的獲利能力，2029年前奧迪將在德國裁員多達7,500人，相當於該品牌德國人力的14%左右，但生產線員工不受影響。多爾納表示，從中期來看，這波整頓預計將讓奧迪每年省下逾10億歐元（11億美元）。

奧迪也承諾2029年前將對旗下德國工廠投資約80億歐元，並推出新車以強化在美國和中國大陸的競爭力。多爾納說：「整頓事業的壓力是有史以來最大，競爭環境已大幅改變。」

福斯集團執行長布魯莫（Oliver Blume）去年底與工會達成協議，旗下同名福斯品牌將在德國削減產能並裁員3.5萬人。如果加上奧迪這波裁員，福斯集團2030年前計劃精簡的總人數已逼近4.8萬人，相當於全球員工人數的7.8%。

川普 關稅

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