美對等關稅擬個別化制定 可能納入對方增值稅辦法

美國總統川普再三宣告，4月2日起將實施對等關稅，知情人士透露，川普團隊一度考慮將數百個貿易對手國區分成高、中、低三種關稅等級，藉此簡化新稅率措施。但另有官員表示，上述方案已被排除，目前傾向針對個別國家制定專屬相應稅率。

川普16日重申，將如期在4月2日啟動新一輪關稅行動，並告訴記者這是「我們國家獲得解放的一天」。他還表示，在某些情況下將同時徵收對等關稅和行業關稅。

華爾街日報（WSJ）報導指出，包含川普幕僚長威爾斯、商務部長盧特尼克、財長貝森特、貿易代表葛里爾等，還有副幕僚長米勒、預算管理局長伏特，以及貿易與製造業資深顧問納瓦羅，多位川普政府官員13日召開會議，會中討論多種方案。

圖／經濟日報提供

根據一名官員說法，與會官員隔日便排除三等級稅率的計畫，轉而支持個別化稅率措施。還有一名參與討論官員表示，對等關稅的討論持續推進中，目標是確立徵稅方式，還有如何應對法律挑戰。

此外，預料還可能納入各個國家的增值稅辦法。以墨西哥為例，該國增值稅率是16%，並且豁免一些基本商品，服務則享有免稅或較低稅率。川普團隊認為這樣的稅制不公平，因為當墨西哥企業將商品出口到國外時，可以退增值稅，然而美國企業銷售商品到有增值稅的國家時，卻仍然需要支付這些稅款。

彭博資訊則報導，對上百個國家制定關稅，確定這些國家對美國出口產品施加的關稅和其他貿易壁壘，是一項複雜的任務，在現代美國歷史上可謂前所未有。盧特尼克本月稍早已在彭博電視上表示，有些關稅可以立即宣布，而另一些則可能在數周或數月後宣布。

知情人士說，一種可能的方式是美國貿易代表辦公室根據每個國家的平均關稅，以及川普團隊認為具有歧視性的其他措施，制定一個單一關稅公式。不過其中一位知情人士說，也可能根據川普對一個國家是合作還是好鬥的看法，來調整其關稅稅率。

知情人士說，部分關稅也有可能不會在4月初生效，需要等待美國貿易代表辦公室或商務部進行可能持續數月的調查。

根據彭博報導，這些討論充滿不確定性，策略也可能在未來幾周內發生變化。一些官員和外部顧問認為，4月2日是重新調整貿易政策的最後期限，從而將使川普團隊的精力重新集中在中國等更大的挑戰上。

另一值得注意的發展是，知情人士告訴WSJ，副總統范斯近幾周在川普的貿易政策上扮演更重要的角色。而且主導了一些政策討論。