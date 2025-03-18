美國財長：美國沒理由出現經濟衰退 但我無法保證任何事
美國財長貝森特說，美國經濟本質上是健康的，所以沒有理由出現經濟衰退，但並不保證不會走下坡。
貝森特18日接受福斯新聞節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）採訪時說，「我無法保證任何事」。他並將任何關於能否保證不會發生某事的問題斥為「愚蠢的事」。
經濟學家近期示警，經濟成長減緩的風險升高，部分原因是美國總統川普提高關稅，以及市場擔憂一旦決定課徵關稅所造成的衝擊。
貝森特說：「我有辦法向你保證的是，沒理由說一定會衰退。」「我們看到一些非常不錯的基本數據。」他指的是信用卡和銀行的數字。
貝森特也說，美國經濟原是倚賴政府支出，如今在過渡階段可能會有「停頓」，但川普政府「會控制這些支出，我們會吸引製造業回流，讓努力工作的美國民眾負擔能力提高」。
對於川普將於4月2日宣布的對等關稅，貝森特表示，「我尚未看過這些數字」，但他說這個過程將讓每個涉及的貿易夥伴國，各有特定的稅率，「有些可能相當低、有些可能相當高」。
他另指出，他執掌的部門正與國會合作立法，進一步限制流向中國大陸的對外投資，「我們將確保我們對外投資不會回過頭來不利於我們，我們將持續調查這件事，並在必要時封鎖」。
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