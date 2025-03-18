川普關稅來亂…全球白銀市場壓力日增 這指標透露端倪

川普發動的貿易戰已令投資人惴惴不安，關稅疑慮導致大量白銀從英國倫敦運往美國紐約，使全球白銀市場承受壓力，白銀租借利率飆升成為最新敲響的警鐘。

在川普貿易政策干擾下，美國經濟前景不確定性升高，導致美元走跌，國際白銀現貨價格18日在歐洲早盤觸及四個月新高，接近每英兩34.2282美元。據白銀協會（Silver Institute）預測，2025年全球白銀供應僅增長3%，意味未來市場可能會出現供不應求，銀價可能繼續上漲。

川普挑戰全球貿易秩序，顛覆了包括白銀在內的貴金屬市場，並且刺激對避險資產的需求。白銀現貨價格今年已上漲約18%，成為表現最好的大宗商品之一，但紐約期貨的表現更加出色。尤其是在川普對加拿大和墨西哥課稅，以及下月可能實施更廣泛對等關稅之際，一股將白銀從倫敦運往紐約的熱潮應運而生，可能導致倫敦白銀供應吃緊。

彭博資訊報導，白銀租賃利率已大幅上漲，繼2月勁揚後，1個月期利率在3月突破6%，部分反映了對倫敦庫存快速消耗的擔憂；上個月英國的庫存量跌到歷史新低。中糧期貨分析師曹珊珊預期，這兩、三個月內倫敦的租賃費率將居高不下。

美國交易所申報的數據也反映了這種動盪局勢。本季迄今，紐約商品交易所（Comex）統計的白銀庫存已飆升40%，達到1992年以來最高水準。目前紐約仍在吸引白銀流入，但人們也擔心，如果倫敦金庫的白銀出現短缺，這種白銀流動的逆轉情況可能會持續很久。