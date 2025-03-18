快訊

網媒爆沈慶京隔床病友指檢察官「抽銀根」迫害柯文哲 北檢晚間回應了

MLB／道奇MVP 3星剩孤星還是贏小熊 大谷翔平雙安挺山本由伸奪勝

川普關稅來亂…全球白銀市場壓力日增 這指標透露端倪

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國總統川普的關稅政策已使全球白銀市場承受壓力，白銀租賃利率飆升成為最新警訊。 路透
美國總統川普的關稅政策已使全球白銀市場承受壓力，白銀租賃利率飆升成為最新警訊。 路透

川普發動的貿易戰已令投資人惴惴不安，關稅疑慮導致大量白銀從英國倫敦運往美國紐約，使全球白銀市場承受壓力，白銀租借利率飆升成為最新敲響的警鐘。

在川普貿易政策干擾下，美國經濟前景不確定性升高，導致美元走跌，國際白銀現貨價格18日在歐洲早盤觸及四個月新高，接近每英兩34.2282美元。據白銀協會（Silver Institute）預測，2025年全球白銀供應僅增長3%，意味未來市場可能會出現供不應求，銀價可能繼續上漲。

川普挑戰全球貿易秩序，顛覆了包括白銀在內的貴金屬市場，並且刺激對避險資產的需求。白銀現貨價格今年已上漲約18%，成為表現最好的大宗商品之一，但紐約期貨的表現更加出色。尤其是在川普對加拿大和墨西哥課稅，以及下月可能實施更廣泛對等關稅之際，一股將白銀從倫敦運往紐約的熱潮應運而生，可能導致倫敦白銀供應吃緊。

彭博資訊報導，白銀租賃利率已大幅上漲，繼2月勁揚後，1個月期利率在3月突破6%，部分反映了對倫敦庫存快速消耗的擔憂；上個月英國的庫存量跌到歷史新低。中糧期貨分析師曹珊珊預期，這兩、三個月內倫敦的租賃費率將居高不下。

美國交易所申報的數據也反映了這種動盪局勢。本季迄今，紐約商品交易所（Comex）統計的白銀庫存已飆升40%，達到1992年以來最高水準。目前紐約仍在吸引白銀流入，但人們也擔心，如果倫敦金庫的白銀出現短缺，這種白銀流動的逆轉情況可能會持續很久。

川普 關稅

延伸閱讀

川普大砍美國之音等國營媒體預算 前高官：中俄將趁虛而入

美國經濟會衰退？中信金總座高麗雪形容：川普是個厲害投手

士林樣品屋拆除出包釀1死 川普工程實際負責人賠百萬緩刑2年

【重磅快評】川普乾淨的煤洗白賴清德？民眾笑著笑著就哭了

相關新聞

美國財長：美國沒理由出現經濟衰退 但我無法保證任何事

美國財長貝森特說，美國經濟本質上是健康的，所以沒有理由出現經濟衰退，但並不保證不會走下坡。

好市多也扛不住關稅壓力了？傳向大陸供應商施壓 要求降價

好市多（Costco）傳出也正在向中國大陸的供應商施壓，要求降低價格，以因應美國對中國產品大幅提高關稅造成的壓力；此舉可...

川普關稅來亂…全球白銀市場壓力日增 這指標透露端倪

川普發動的貿易戰已令投資人惴惴不安，關稅疑慮導致大量白銀從英國倫敦運往美國紐約，使全球白銀市場承受壓力，白銀租借利率飆升...

FT最新訪調：經濟學者大砍今年美經濟成長預估 提高通膨預測

一份最新訪調顯示，學者警告，美國總統川普的全面性關稅措施，加上急於為聯邦政府瘦身，將會使美國經濟成長減緩，以及通膨加速上...

加拿大總理：川普須停止失禮發言 才能談未來關係

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天說，美國總統川普必須停止發表有關加拿大的「失禮」言論，兩國才能就未來關係展開...

首付款「蒸發」了？川普關稅戰 拖累奄奄一息美國房市

新聞周刊(Newsweek)17日分析，川普總統近來一連串關稅措施造成股市大跌，民眾憂心經濟衰退，原本已經「奄奄一息」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。