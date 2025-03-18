好市多也扛不住關稅壓力了？傳向大陸供應商施壓 要求降價

好市多（Costco）傳出也正在向中國大陸的供應商施壓，要求降低價格，以因應美國對中國產品大幅提高關稅造成的壓力；此舉可能促使大陸當局對好市多進行審查。

據兩家大陸供應商表示，好市多要求他們降價；其他出口商也表示，之前沃爾瑪（Walmart）及其他美國主要零售商也提出類似要求。

大陸商務部上周已傳喚沃爾瑪主管，討論該公司要求供應商降價一事。沃爾瑪採取「山姆俱樂部」會員模式，在大陸一百多個城市都已設點。好市多從2019年起已在大陸設立七處賣場，供應商表示，有沃爾瑪被約談的前車之鑑，「他們行事將非常小心」。

商務部發言人何咏前上周在記者會上表示，沃爾瑪已經「說明情況」；熟悉此事的人士表示，商務部並未「訓斥」沃爾瑪。

川普已將中國產品的關稅稅率提高20個百分點，迫使美國企業設法降低獲利所受的衝擊；中國供應商的獲利率本就微薄，如今處境益發艱難。