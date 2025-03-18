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加拿大總理：川普須停止失禮發言 才能談未來關係

中央社／ 渥太華17日綜合外電報導
加拿大總理卡尼（Mark Carney）說，美國總統川普必須停止發表有關加拿大的「失禮」言論，兩國才能就未來關係展開嚴肅討論。 路透
加拿大總理卡尼（Mark Carney）說，美國總統川普必須停止發表有關加拿大的「失禮」言論，兩國才能就未來關係展開嚴肅討論。 路透

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天說，美國總統川普必須停止發表有關加拿大的「失禮」言論，兩國才能就未來關係展開嚴肅討論。

川普矢言對加拿大輸美商品加徵可能導致嚴重後果的關稅，還經常說要把加拿大納為美國第51州。

路透社報導，卡尼在倫敦告訴記者：「我們已譴責那些言論。那些話很失禮，對事情一點幫助都沒有，必須停止這些言論，我們才能與美國坐下來談談彼此廣泛的夥伴關係。」

這是卡尼自今年1月投入政界以來對川普最嚴厲的一番話。卡尼本月14日才就任總理，目前尚未與川普對話，而川普對卡尼上任也沒有隻字片語。

卡尼說，加拿大希望就兩國整體商務和安全關係展開更全面的討論和談判。

他說：「當美國準備好對話，我們更是隨時可以坐下來談。」

加拿大已針對數百億美元的美國輸加商品實施報復性關稅措施。卡尼說，加國政府只會採取可能影響美國行為的行動。

他說：「因此我們會非常深思熟慮，也會有限制，就這樣。由於我們的經濟規模只是美國的1/10，在一元對一元對等報復這些關稅時，是有其極限的。」

法新社報導，卡尼就任後率先出訪法國和英國，他今天示警，加拿大必須減少依賴美國，轉向「可靠」的歐洲盟友。

卡尼與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面後告訴記者：「很明顯的是，我們的對外貿易和安全關係太依賴美國，必須多元發展…這就是我首先造訪巴黎和倫敦的原因之一。」

施凱爾則強調兩國擁有「共同的價值」和「共同的國王」，並感謝卡尼在烏克蘭議題上的態度。卡尼兩天前參加一場英國舉辦的支持烏克蘭視訊會議。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）身兼加拿大元首，稍早也在白金漢宮（Buckingham Palace）歡迎卡尼。

加拿大 川普 關稅

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