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美國商會：川普可能對越南貨品加徵關稅 促平衡貿易

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國東協商會會長暨執行長奧修斯（Ted Osius ）。路透
美國東協商會會長暨執行長奧修斯（Ted Osius ）。路透

美國東協商會會長暨執行長奧修斯（Ted Osius ）警告，川普政府可能對越南貨品開徵新關稅，做為平衡美越貿易的手段。

奧修斯在河內簡報會上說：「我們認為關稅風險確實存在，越南對美貿易順差全球數一數二。」

根據美國貿易代表辦公室（USTR）數據，2024年美國對越南的貿易逆差達1,235億美元。如此貿易失衡使越南成為川普「美國優先」貿易策略的關注對象，川普政府將關稅視為矯正不公平貿易政策的工具。

奧修斯曾於2014年至2017年擔任美國駐越南大使，他建議越南擴大採購美國產品以降低關稅風險，包括液化天然氣（LNG）、飛機（民用及軍用）和農產品（如大豆、水果及高附加價值堅果）。

此外，他指出，越南應加強打擊「轉口貿易」，即來自中國大陸等國家的商品經越南轉運至美國，以規避關稅。他呼籲越南政府應和美國海關暨邊境保護局（CBP）密切合作。

川普 越南 關稅

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