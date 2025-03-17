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OECD下修全球經濟展望：川普調高關稅將減弱美墨加經濟成長

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普16日搭乘空軍一號專機返回華府時和記者談話。路透
美國總統川普16日搭乘空軍一號專機返回華府時和記者談話。路透

路透報導，經濟合作發展組織（OECD）17日下修今年與明年全球經濟展望，並警告美國總統川普調高關稅將拖垮加拿大、墨西哥和美國經濟成長率，同時推升通貨膨脹率，範圍更廣的貿易戰會進一步減弱經濟成長。

OECD在期中展望報告中估計，若出現大範圍貿易動盪，不僅美國家庭要支付高昂的直接價格，可能的經濟趨緩造成損失，恐比關稅帶來的額外收入還多。

OECD將2025年和2026年經濟成長預測，從去年12月發布經濟展望報告所說的3.3%下修。OECD表示，全球經濟成長將略為趨緩，預計從2024年的3.2%，減緩至2025年的3.1%及2026年的3%。

不過這個全球概況掩蓋了主要經濟體之間的差異，中國大陸等大型新興市場的韌性，有助於彌補北美國家經濟明顯趨緩的影響。

OECD假設美國和鄰國間幾乎所有進口商品關稅4月起提高至25%，據此更新預測，認為美國經濟成長今年將減緩至2.2%，明年進一步減緩至1.6%。OECD先前預測的數據分別是2.4%和2.1%。

墨西哥經濟受到關稅提高影響最嚴重，今年和明年成長將分別減少至1.3%和0.6%，而非先前所預期的1.6%和1.2%。加拿大今年和明年經濟成長率都會減少至0.7%，遠低於先前預測的2%。

OECD表示，政府加強支持大陸經濟成長，有助於抵消高關稅對這個全球第二大經濟體的衝擊。OECD預測2025年大陸經濟成長率為4.8%，比先前預估的4.7%略高，2026年則放緩至4.4%，與之前預測持平。

不過，OECD表示，如果美國升級貿易戰，提高所有非原物料進口商品關稅，而其貿易夥伴也採取相同的做法，全球經濟前景會更差。

川普 關稅

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