快訊

到底多好吃？沒吃到藥膳排骨又被糾正排錯 他亮出球棒怒嗆攤商「很搖擺」

「新品種超巨菊花」長2隻腳到處跳 專家揭罕見高貴身價

又是牠「故技重施」！11天前才開窗跳車狂咬騎士 比特犬今再犯

有能避開川普關稅或貿易戰的「逃生交易」？基金經理說在這裡

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
環球資產公司Ninety One努力尋找與美國關稅「不相干的市場」或對貿易戰曝險較小的投資，看好在阿聯上市的股票。路透
環球資產公司Ninety One努力尋找與美國關稅「不相干的市場」或對貿易戰曝險較小的投資，看好在阿聯上市的股票。路透

總部設在倫敦的環球資產公司Ninety One，旗下新興市場股票團隊管理規模110億美元的資產，他們自川普上台以來就努力尋找與美國關稅「不相干的市場」或對貿易戰曝險較小的投資，看好在阿拉伯聯合大公國上市的股票，例如放款機構阿布達比商業銀行（ADCB）以及房地產開發商 Emaar Properties。

Ninety One的新興市場股票共同投資組合經理Varun Laijawalla受訪表示，「阿聯正在做與美國相反的事」，與貿易夥伴簽署協定並向移民開放邊境，在那裡投資「是一種逃生交易嗎？是的，絕對是，它有自己獨特的驅動力，不必然受到美國政策影響」。

根據彭博數據，Laijawalla和Archie Hart共同管理的基金名為American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund，過去一年的回報率為13%，表現優於95%同行。Laijawall表示，自去年11月川普當選，該基金一直加碼阿聯的投資。

除阿聯的房地產和銀行業外，該基金今年稍早新增食品配送業者Talabat的持股，該公司去年12月IPO募資20億美元，創中東地區最大規模、也是2024年全球最大科技IPO案。

該基金的最大持股仍然是陸股和印度股票，合計約占整個投資組合的40%。小米是2024年報酬的最大貢獻者，另外也投資電商公司美團和旅遊平台Trip.com。美團正為首次擴張海外、進軍中東市場做準備。

Laijawalla補充說，三個月前，他加碼土耳其國防承包商Aselsan，因為歐洲提高國防支出也嘉惠該股，這家公司在土耳其以外地區的營收成長快過土耳其營收。Aselsan今年已累漲62%。

川普 關稅

延伸閱讀

美政府不顧法官禁止 要驅逐國內黑幫

擅自為台積電加碼？ 川普稱台積電擬投資美國2千億美元

烏克蘭認了！全面撤出俄國庫斯克州蘇賈區 川普特使：俄烏幾周內停火

影／川普驅逐委國黑幫至薩爾瓦多！遭疑無視法官禁令 囚犯剃頭畫面曝

相關新聞

有能避開川普關稅或貿易戰的「逃生交易」？基金經理說在這裡

總部設在倫敦的環球資產公司Ninety One，旗下新興市場股票團隊管理規模110億美元的資產，他們自川普上台以來就努力...

加人連署禁用成人網站反制關稅 嚇壞美網友：要搬離美國

美國總統川普近期對盟友加拿大開徵關稅，並且多次以「歡迎成為美國第51州」吃豆腐，引發加拿大抗美潮。近日一名脫口秀演員發文...

川普再提台積電政績 稱魏哲家「商界最受敬重者之一」

川普近日受訪再提自己主打的關稅政策奏效，連台積電董事長魏哲家這位「商界最受敬重的人之一」都帶著「2000億」美元前來投資...

美加徵關稅引抵制 德國「反川普」汽水品牌受歡迎

美國總統川普就任後對歐盟祭出高關稅引民眾反彈，發起抵制運動呼籲改買歐洲本土產品。德國民眾響應拒喝可口可樂，轉而支持曾多次...

影／加拿大對美關稅「核武級手段」曝！美網友嚇壞：要搬離美國

美國總統川普近期對盟友加拿大開徵關稅，並且多次以「歡迎成為美國第51州」吃豆腐，引發加拿大抗美潮。近日一名脫口秀演員發文...

川普：不會在鋼鋁汽車關稅讓步

美國總統川普宣布對全球徵收鋼鋁關稅，引發加拿大及歐盟宣布反制措施。川普十三日揚言絕不會在鋼鋁和汽車等關稅讓步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。