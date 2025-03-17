快訊

今起晴冷至周四…早晚探7度 周五起逐日回暖

川普再提台積電政績 稱魏哲家「商界最受敬重者之一」

中央社／ 華盛頓16日專電
川普。（路透）
川普。（路透）

川普近日受訪再提自己主打的關稅政策奏效，連台積電董事長魏哲家這位「商界最受敬重的人之一」都帶著「2000億」美元前來投資。他強調魏哲家不這麼做的話，就必須支付巨額關稅，以取得銷售晶片的特權。

美國總統川普日前接受電視節目「全力以赴」（Full Measure）保守派主持人艾特基森（SharylAttkisson）訪問，期間談關稅也論及烏克蘭戰爭。完整節目今天上線。

川普反駁主持人「關稅要長遠才能見好處」的論調，聲稱短期內民眾就能看到關稅奏效。他以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元（約新台幣6兆5000億元），並形容台積電董事長暨總裁魏哲家是「商界最受敬重的人之一」。

他也說，美國不用再依賴來自台灣的晶片。

魏哲家3日與川普於白宮會晤，宣布台積電在現有對美國的650億美元投資之外，再加碼投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。

川普曾說將把晶片關稅提高至25%，甚至一度喊要對台灣出口至美國的晶片徵收100%關稅，他於今天播出的節目中說，台積電主要是因為美國的關稅政策才這麼做，否則「他們就必須支付非常可觀的關稅」。

川普分析，當關稅促使外國廠商來美設廠時，大量資金就會湧入，因為這些工廠需要雇用承包商、分包商、混凝土及鋼鐵公司等。因此美國初期就能看到經濟效益，當工廠正式運作後，外界會看到更大的影響。

他也強調，在金錢收益及就業機會之間，自己更希望見到就業機會成長。

川普於訪談中著眼半導體自主，但科技網站TechSpot今年2月就台美兩地打造半導體廠的差異進行報導，指在美國建廠所需時間及成本約是台灣的兩倍。

TechSpot先以台積電於亞利桑那州建造晶圓廠遇到的重大挑戰切入，指出台積電在當地很難找到技術嫻熟的勞工，這種情形台灣很少見，可見美國與台灣在建設晶圓廠上的巨大差異。

報導還提到，台積電台灣管理階層與美國員工之間的文化差異也構成障礙，凸顯兩地建設晶圓廠效率上的根本性差距。台灣在打造半導體製造設施方面也擁有強大的專業知識，緊追在後的是中國及東南亞。

台積電 川普 關稅 魏哲家

延伸閱讀

美特使：川普預計本週與普亭通話 盼結束俄烏戰爭

梁彥平專欄／輝達 GTC 題材股 打強心針

台積電擴大對美投資 曹興誠：台美外交可「直達天聽」是重大突破

承諾跳票？競選時宣稱「24小時結束俄烏戰爭」 川普：我只是在諷刺

相關新聞

川普再提台積電政績 稱魏哲家「商界最受敬重者之一」

川普近日受訪再提自己主打的關稅政策奏效，連台積電董事長魏哲家這位「商界最受敬重的人之一」都帶著「2000億」美元前來投資...

美加徵關稅引抵制 德國「反川普」汽水品牌受歡迎

美國總統川普就任後對歐盟祭出高關稅引民眾反彈，發起抵制運動呼籲改買歐洲本土產品。德國民眾響應拒喝可口可樂，轉而支持曾多次...

影／加拿大對美關稅「核武級手段」曝！美網友嚇壞：要搬離美國

美國總統川普近期對盟友加拿大開徵關稅，並且多次以「歡迎成為美國第51州」吃豆腐，引發加拿大抗美潮。近日一名脫口秀演員發文...

川普：不會在鋼鋁汽車關稅讓步

美國總統川普宣布對全球徵收鋼鋁關稅，引發加拿大及歐盟宣布反制措施。川普十三日揚言絕不會在鋼鋁和汽車等關稅讓步。

德日韓全躲不過 美商務部長：25%汽車關稅將全球適用

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）14日暗示，美國下月初開徵的汽車關稅可能涵蓋所有國家，包括日本及德國...

憂成為川普加稅下個目標 越南檢討對美商品稅制

由於越南對於美國總統川普政府可能加徵關稅的憂慮日漸加劇，河內當局表示，正在檢討對美國商品的關稅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。