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美國徵25%鋼鋁稅 歐洲鋼鐵與汽車業困境加劇

中央社／ 布拉格15日專電

美國政府對進口鋼鋁產品全面徵收25%關稅，捷克鋼鐵公司與聯盟指出，此舉加劇歐洲本已陷入困境的鋼鐵業，也衝擊汽車產業；加上高昂的能源費用與歐盟對鋼鐵業的監管，使歐洲鋼鐵價格更昂貴，更難與亞洲廉價鋼鋁產品競爭。

美國總統川普（Donald Trump）宣布對所有國家徵收25%鋼鐵與鋁產品關稅，政策自12日美東時間凌晨生效。

位在捷克奧斯特拉瓦（Ostrava）的鋼鐵公司Vítkovice Steel執行長斯特拉豪爾（Radek Strouhal）說：「關稅將加大歐洲市場的壓力，進一步削弱原本就已經困難重重的鋼鐵業。」

位於捷克特日內茨（Třinec）的鋼鐵廠Třineckéželezárny發言人尤拉斯科娃（Petra Macková Jurásková）強調，關稅不僅影響鋼鐵廠，還衝擊整個汽車產業；而高昂的能源成本進一步推高生產費用，讓歐洲難以與廉價的亞洲進口產品競爭。

尤拉斯科娃表示，雖然美國市場僅占特日內茨鋼鐵廠總出口量的1至2%，「但無法進入美國市場的製造商將轉向歐盟，而歐洲市場需求已經疲弱」。

根據捷克鋼鐵聯盟（Ocelářská unie）數據，美國、英國與土耳其是捷克最大的鋼鐵出口市場，2024年出口至這3個國家的鋼鐵產品總量超過300萬噸，相當於鋼鐵總出口量的17%。

捷克鋼鐵聯盟董事會主席庫巴洛娃（Marcela Kubalová）說，歐盟監管使鋼鐵業面臨更嚴苛的環境。

庫巴洛娃說：「要為我們的鋼鐵找到新市場並不容易，由於能源成本、碳排放許可證和監管規定影響，我們的鋼鐵價格昂貴，在全球市場上很難競爭。歐洲以外的大多數國家，根本不關心鋼鐵是否為『綠色』，他們只關心價格。」

為應對這些挑戰，捷克鋼鐵公司正與捷克鋼鐵聯盟、歐洲鋼鐵工業聯盟（EUROFER）等國內外組織合作。

而針對美國鋼鋁關稅，歐盟也提出2階段反制關稅，以此向美國施壓，重新評估對歐洲鋼鋁產品的關稅措施。

川普 關稅

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