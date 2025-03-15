川普：不會在鋼鋁汽車關稅讓步

美國總統川普宣布對全球徵收鋼鋁關稅，引發加拿大及歐盟宣布反制措施。川普十三日揚言絕不會在鋼鋁和汽車等關稅讓步。

川普自十二日起對輸美鋼鋁全面課徵百分之廿五關稅後，全球貿易戰進一步升級。

媒體提問美國是否會在鋼鋁關稅以及預定四月二日生效的對等關稅上讓步，川普回應說「我絕不會讓步，不論是鋼鋁或汽車（關稅）」。

川普並以加拿大為例聲稱「我們（美國）不需要他們的車子、不需要他們的能源，不需要他們的木材，他們有的東西，我們都不需要」。

川普還說，儘管加徵關稅會造成若干「紛擾」，但保證「這不會持續很久」。

加拿大安大略省十日宣布對輸往美國三州的電力徵百分之廿五附加費，報復川普對部分加拿大輸美商品和能源徵進口關稅。川普十一日隨即對加國輸美的所有鋼鋁再加徵百分之廿五關稅，將關稅進一步調高至百分之五十。

但安大略省省長福特與美國商務部長盧特尼克十一日通話後，同意暫停對輸美電力徵收百分之廿五的附加費，白宮隨後也改口說，自十二日起對加拿大徵百分之廿五鋼鋁稅，稅率與其他國家相同，不會調升至百分之五十。

不過加拿大十三日仍向世貿組織（ＷＴＯ）申訴，尋求展開爭端解決程序。ＷＴＯ指出，「加拿大聲稱，美國自十二日起終止對加拿大某些鋼鋁商品徵額外關稅的豁免，並提高鋁商品的關稅，這些措施不符美國的義務」。

加拿大是美國最大鋼供應國，其次是巴西及歐盟。美國製造汽車、飛機及飲料罐等產品所需的鋼鋁原料，約有半數仰賴進口。

另，歐盟外交事務高級代表卡拉斯十四日接受彭博資訊電視訪問時說，中國大陸可能從美國與其盟友間持續的貿易戰中得利。

卡拉斯在加拿大召開的七大工業國集團（Ｇ７）外長會議場邊表示，「站在一旁笑著或看著的正是中國。美國與歐洲發生貿易戰，真正受益者是中國」。而在幾小時前，川普才揚言對法國及歐盟其他國家地區的輸美葡萄酒、香檳等酒類徵百分之兩百關稅，使這場跨大西洋貿易戰又再升溫。

卡拉斯強調歐盟已準備好報復，但呼籲（美方）克制，貿易戰往往會引發通膨飆升，使消費者淪為最大輸家。她說「我們（歐盟）保持冷靜，必要時當然會準備好採取行動，以捍衛利益」。