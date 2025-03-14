德日韓全躲不過 美商務部長：25%汽車關稅將全球適用
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）14日暗示，美國下月初開徵的汽車關稅可能涵蓋所有國家，包括日本及德國等國。
盧特尼克接受福斯財經新聞網訪問時，被問到美國總統川普計劃4月2日開徵的汽車關稅，是否會影響來自南韓、日本及德國等國汽車。盧特尼克說：「這麼做才公平，不是嗎？如果要對所有國家的汽車開徵關稅，那就該做得很徹底。」
川普日前確認將對汽車課徵25%關稅，汽車關稅將在4月2日生效。
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