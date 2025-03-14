德日韓全躲不過 美商務部長：25%汽車關稅將全球適用

美國總統川普的關稅大刀不停砍下，美國的傳統盟友加拿大、歐盟，成為川普關稅戰的對象，3月13日川普再威脅要對歐洲葡萄酒，香檳和烈酒的200％關稅，以此報復歐盟對美國威士忌課徵50%關稅——而此舉又是歐盟對美國加徵進口鋼、鋁25%關稅的其中一項報復之舉。美歐之間陷入僵局，鋼鋁關稅已於3月12日生效，事情是否還能出現轉機——就如川普先前喊卡對加拿大的報復性關稅——尚待雙方協商，但川普在短時間內反覆的決策和引來的報復，已經讓市場充滿不確定性，美股狂瀉，美國經濟衰退的疑慮陰影再起。

2025-03-14 14:33