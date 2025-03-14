快訊

母親發聲！金賽綸生前痛苦24小時無法睡 靈堂還被偷拍

鋒面來襲！明起全台溼答答「雨連下2天」 下周低溫恐跌破10度

地牛翻身！18：50台東發生規模4.0地震 最大震度4級

憂成為川普加稅下個目標 越南檢討對美商品稅制

中央社／ 河內14日綜合外電報導
越南總理范明正。 法新社
越南總理范明正。 法新社

由於越南對於美國總統川普政府可能加徵關稅的憂慮日漸加劇，河內當局表示，正在檢討對美國商品的關稅。

根據越南政府網站昨天發布的貼文，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）告訴美國駐越南大使卿納柏（Marc Knapper），此次檢討將鼓勵增加液化天然氣（LNG）、農產品和高科技產品的進口。

法新社報導，越南是美國第3大貿易逆差國，僅次於中國和墨西哥。

越南日益擔憂可能成為川普下一個加徵關稅的對象，而在此之前，川普的關稅政策已經對全球市場造成衝擊。

范明正在昨天的會議中向卿納柏表示，越南正「積極處理美國目前在經貿投資關係上的疑慮」，具體行動包括派遣越南最高貿易官員訪問美國。

貼文稱，越南也在「檢討對美國商品的進口關稅，並鼓勵增加進口越南需要的美國關鍵產品，特別是農產品、液化天然氣與高科技產品」。

越南工商部長阮鴻延（Nguyen Hong Dien）昨天在華府與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會面。

根據越南工商部網站的文章，葛里爾告訴阮鴻延，越南「應該要提出更強力的解決方案，以開放市場並改善貿易逆差」。

川普 美國 越南 關稅

延伸閱讀

川普邀核子會談又制裁伊朗石油部長 伊朗怒批美國「虛偽」

曾掛腳踩普亭看板！台中班長掛川普照抗中 籲停止大罷免

稱讚攏是假？外媒爆普亭團隊真實想法 認為川普「軟弱易操縱」

美早有入侵黑歷史…傳川普考慮「動武奪運河」 巴拿馬急喊話

相關新聞

凍未條！川普鋼鋁關稅2天 南韓現代鋼鐵宣布「緊急狀態」大砍薪水

南韓現代鋼鐵14日宣布進入緊急經營模式，大砍主管兩成薪水，並宣布一套適用全體員工的自願退休方案。這項決定是受到美國對南韓...

憂成為川普加稅下個目標 越南檢討對美商品稅制

由於越南對於美國總統川普政府可能加徵關稅的憂慮日漸加劇，河內當局表示，正在檢討對美國商品的關稅

川普的歐洲酒200%關稅：針對盟友的貿易戰未歇，美國經濟衰退疑慮再起

美國總統川普的關稅大刀不停砍下，美國的傳統盟友加拿大、歐盟，成為川普關稅戰的對象，3月13日川普再威脅要對歐洲葡萄酒，香檳和烈酒的200％關稅，以此報復歐盟對美國威士忌課徵50%關稅——而此舉又是歐盟對美國加徵進口鋼、鋁25%關稅的其中一項報復之舉。美歐之間陷入僵局，鋼鋁關稅已於3月12日生效，事情是否還能出現轉機——就如川普先前喊卡對加拿大的報復性關稅——尚待雙方協商，但川普在短時間內反覆的決策和引來的報復，已經讓市場充滿不確定性，美股狂瀉，美國經濟衰退的疑慮陰影再起。

歐盟擬徵美威士忌50%關稅 川普：對歐酒類課200%報復性關稅

美國針對進口的全球各國鋼鋁徵收25%關稅12日生效，歐盟與加拿大同日宣布對美課徵報復性關稅。川普13日特別針對歐盟聲稱將...

兩個月前說「沒事」 小摩CEO改口：川普關稅戰 非好事

川普總統揮動關稅大棒在全球發動貿易戰，多位財金集團巨頭也開始擔憂，許多分析師及商界領袖警告，川普的關稅政策及其難以預測的...

特斯拉致函美貿易代表 它可能變成報復性關稅的目標

特斯拉（Tesla）致函美國貿易代表葛里爾，指美國總統川普掀起貿易戰可能使該電動車製造商成為報復性關稅的目標。特斯拉表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。