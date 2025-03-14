憂成為川普加稅下個目標 越南檢討對美商品稅制

由於越南對於美國總統川普政府可能加徵關稅的憂慮日漸加劇，河內當局表示，正在檢討對美國商品的關稅。

根據越南政府網站昨天發布的貼文，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）告訴美國駐越南大使卿納柏（Marc Knapper），此次檢討將鼓勵增加液化天然氣（LNG）、農產品和高科技產品的進口。

法新社報導，越南是美國第3大貿易逆差國，僅次於中國和墨西哥。

越南日益擔憂可能成為川普下一個加徵關稅的對象，而在此之前，川普的關稅政策已經對全球市場造成衝擊。

范明正在昨天的會議中向卿納柏表示，越南正「積極處理美國目前在經貿投資關係上的疑慮」，具體行動包括派遣越南最高貿易官員訪問美國。

貼文稱，越南也在「檢討對美國商品的進口關稅，並鼓勵增加進口越南需要的美國關鍵產品，特別是農產品、液化天然氣與高科技產品」。

越南工商部長阮鴻延（Nguyen Hong Dien）昨天在華府與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會面。

根據越南工商部網站的文章，葛里爾告訴阮鴻延，越南「應該要提出更強力的解決方案，以開放市場並改善貿易逆差」。