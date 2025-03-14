凍未條！川普鋼鋁關稅2天 南韓現代鋼鐵宣布「緊急狀態」大砍薪水

南韓現代鋼鐵14日宣布進入緊急經營模式，大砍主管兩成薪水，並宣布一套適用全體員工的自願退休方案。這項決定是受到美國對南韓進口鋼材課徵的25%關稅影響，以及現代本身的獲利能力下滑，同時國內市場也面臨來自中國大陸和日本對手的加劇競爭。

現代鋼鐵表示，隨著進入緊急經營模式，已於13日削減全體主管的薪資20%，並將開始實施成本削減措施，包括盡量減少海外出差，同時也正在考慮一項適用全體員工的自願退休方案，「以最大程度節省成本」。

浦項和現代鋼鐵這兩家南韓鋼鐵巨頭本周才異口同聲表示，可能會去美國建廠，只不過仍在考慮中，尚未拍板定案。

現代鋼鐵解釋，這項決定是因為認知到「鑒於目前南韓和國際的事業環境，無法在不實施嚴格自我改善措施的情況下改善營運」。

該公司早先就已開始進行節省成本措施。由於國內營建市場的萎縮。現代鋼鐵最近已縮小浦項二號廠的營運規模，並提供浦項廠的技術員工自願退休方案，和接受員工轉調到仁川和唐津市的其他工廠。