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川普25%鋼鋁關稅生效 加拿大向WTO申訴

中央社／ 日內瓦13日綜合外電報導

美國總統川普對進口鋼鋁全面開徵25%的關稅，加拿大今天向世界貿易組織（WTO）投訴，展開爭端解決程序。

美國的高關稅措施昨天生效，儘管各國致力避免成為課徵對象，這項措施仍未含任何豁免條款。

法新社報導，世貿組織表示：「有關美國對加拿大部分鋼鋁產品徵收進口關稅一事，加拿大已要求與美國進行世貿組織爭端協商。」

世貿組織表示：「加拿大聲稱，美國自3月12日起終止對加拿大某些鋼鋁產品徵收額外關稅的豁免，並提高鋁商品的關稅，這些措施不符合美國的義務。」

加拿大是美國最大的鋼供應國，其次是巴西和歐盟。

美國製造汽車、飛機、軟性飲料罐等產品所需的鋼鋁原料，約有半數都依賴進口。

美國鋼鐵業面臨日益激烈的競爭，尤其是來自亞洲，川普的目標在於保護衰退中的鋼鐵業。

加拿大要求磋商，正式在位於日內瓦的世貿組織展開爭端解決程序。協商程序讓雙方有機會討論問題，並找到令人滿意的解決方案，無須進一步訴訟。

60天後，若協商未能解決爭端，申訴國家可提請專家小組裁決。

川普 關稅

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