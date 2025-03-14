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川普徵收鋼鋁關稅 恐造成墨西哥186億美元經濟損失

中央社／ 瓜地馬拉市13日專電

針對美國宣布徵收鋼鋁進口關稅，墨西哥政府強調「保持冷靜面對」，等到4月2日美國宣布新的關稅政策後再做回應。但銀行業預估，墨西哥將因為鋼鋁關稅而蒙受186億美元的損失。

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）13日上午在記者會上表示，於此期間政府會持續與美方溝通對話，而他本人也將前往華府和美方官員就鋼鋁關稅進行談判。此外，墨西哥鋼鐵業者本周五也將進行磋商，以採取行動來保護自身產業。

根據墨西哥國家銀行（Banco Nacional deMexico,Banamex）發表的最新報告，川普12日正式啟動的鋼鋁關稅，直接衝擊包括機械設備、電器製造、交通運輸等墨西哥主要產品。關稅也將導致墨西哥經濟高達186億美金的損失，這個數字相當於墨西哥對美國出口總額的3.7%。

墨西哥國家銀行（Banamex）分析顯示，2023年墨西哥對美國的鋼鋁產品出口總值超過230億美元，占美國當年鋼鋁產品進口總額的22.5%。關稅生效後，墨西哥出口美國近50%鋼鋁產品會受到影響，對墨西哥工業與經濟也將造成嚴重衝擊。

墨西哥國家銀行（Banamex）也預估，後續包括雨傘、金屬製品、測量與精密儀器、家具、玩具等，都會受到徵收鋼鋁關稅的擴大影響。

媒體環球報（EL UNIVERSAL）指出，在前總統拜登任內，美國就多次指控中國的廉價鋼鋁原料，利用墨西哥「洗產地」，再銷往美國。美國當時和墨西哥聯手宣布，透過墨西哥進入美國的鋼鐵，必須是在墨國、美國或加拿大境內熔化與澆鑄，才能符合免稅優惠，否則將面臨25%關稅。

但面對川普的關稅壓力，墨西哥政府再加碼，除了考慮對中國產品也施加關稅外，3月初墨西哥經濟部更宣布，針對中國進口的鋁產品，發起2項新的反傾銷調查，這也是一個星期內共4項針對中國進口鋼鋁產品展開的調查。

雖然墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）低調面對川普關稅，不希望引起對抗造成兩敗俱傷的局面。但墨國財經媒體「金融家」（EL FINANCIERO）提出另一項警告，川普有可能未來和墨西哥的談判中，拿出「天然氣」當作武器。

「金融家」指出，墨西哥超過60%的電力來自天然氣發電，而70%的天然氣是從美國進口，墨西哥的天然氣儲存量更只有約2.4 天，無法因應突發狀況。換句話說，墨西哥已經極度依賴美國的天然氣供應。

報導分析，墨西哥雖然擁有豐富的天然氣儲量，但因為美國出售的天然氣是世界上最便宜的，因此在經濟考量下墨國自身並沒有進行開採。但考量川普可能利用墨西哥對美國天然氣的依賴，作為談判籌碼，墨西哥政府規劃要加大對能源產業的投資，尤其是提高天然氣與石油的能源自給率，才能避免受制他國。

川普 關稅

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