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美歐關稅戰開打 德國風控類AI新創公司意外受惠

中央社／ 柏林14日專電

德國商報報導，隨美歐關稅戰開打，德國多家風控類AI軟體新創公司客戶激增，許多企業希望借助人工智能軟體的分析，降低國際供應鏈或跨國採購風險，關稅戰角力意外為提供風險管理的公司帶來商機。

川普近日宣布對歐盟鋼鋁產品課徵25%關稅，歐盟隨即祭出反制措施，聲明自4月1日起對來自美國的威士忌、機車和遊艇等產品加徵額外關稅，並計劃於4月13日進一步擴大範圍至家禽、牛肉及工業產品。

德國商報（Handelsblatt）13日報導，美歐大打關稅同時，利用AI技術分析供應鏈風險、幫助企業評估關稅影響的德國新創AI軟體公司如Celonis、Prewave、Tacto和Osapiens，迎來顯著成長。

AI應用軟體能計算關稅對企業財務影響、協助客戶調整採購策略的Celonis，德語市場負責人謝維奧（Florian Schewior）接受商報採訪時表示，「製造業對此類技術需求尤為強勁。」BMW、法國交通運輸巨擘阿爾斯通（Alstom）與德國電信（DeutscheTelekom）均為其客戶。

專為中小企業設計，分析哪些供應商和產品受關稅變動影響，自動識別替代供應商的軟體公司Tacto，執行長派翠（Andre Petry）則指出，「由於全球供應鏈的不確定性，許多企業希望透過AI分析，找出採購節省空間。」

奧地利新創Prewave也提供類似服務，幫助企業分析自家產品對特定國家的依賴程度。Prewave聯合創辦人尼奇辛格（Harald Nitschinger）說，近期公司舉辦關於美國關稅政策影響的線上座談，吸引超過500名參與者，人數是以往的兩倍。

商報分析，近年受地緣政治劇烈變動影響，各企業對國際供應鏈風險管理的需求激增，風險管理類的AI分析工具也越來越受歡迎。

而除了關稅衝突，歐盟去年通過的供應鏈法案也為AI新創帶來商機。該法案要求企業確保產品製造供應鏈符合環保標準，並禁止童工與勞工剝削，進一步推動提供合規分析的AI軟體公司，發展相關業務。

川普 關稅

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