印尼為美國第15大貿易逆差國 財長：恐遭川普徵關稅

中央社／ 雅加達13日專電

印尼財政部長穆里亞尼今天表示，在美國主要貿易逆差國家中，印尼排名第15，達到193億美元（約新台幣6364億元），未來印尼可能成為美國總統川普徵收關稅的目標。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，美國去年對印尼的貿易逆差為193億美元。穆里亞尼（Sri MulyaniIndrawati）今天表示，貿易戰加劇後，川普2.0可能導致供應鏈中斷。

報導指出，川普（Donald Trump）在首個任期就已經意識到美國與印尼間貿易不平衡的情況，他2018年下令對印尼享有「普遍性優惠關稅制度」（GSP）的待遇進行審查。

美國2020年決定延長印尼對美出口的普惠制待遇，該制度使印尼享有進入美國市場的免關稅待遇。

穆里亞尼表示，「戰爭現已轉向經濟面，曾以規則為基礎的全球貿易將被一舉改變。川普顯然瞄準美國的貿易逆差國。」

她說：「這是我們真正需要關注的事，若川普向美國貿易逆差國家祭出加徵關稅政策，印尼是排名在第15位。」她所指的是，在美國主要貿易逆差國家中，印尼排名第15名。

另外，針對印尼國內財政赤字，穆里亞尼表示，雖然今年1、2月的稅收下降30%，但政府仍維持原赤字預測，即占國內生產毛額（GDP）的2.53%左右。

川普 關稅

延伸閱讀

統一投信：三大因素支撐 台股後市正向看待

遭川普牽連？G7外長會議聚焦俄烏、貿易戰 美國務卿恐收多國抱怨

【重磅快評】不想當美國人很難嗎？格陵蘭人用選票說不

川習在美生日峰會？ 中國擔心澤倫斯基遭圍攻重演

相關新聞

美歐貿易戰升級！ 川普發文威脅對歐盟酒類徵收200%報復性關稅

美國總統川普13日早上在自家社群媒體平台Truth Social發文，威脅對來自歐盟成員國的所有酒類徵收200%關稅，理...

川普2.0關稅+廢晶片法有何後果？ 克魯曼：使美血汗工廠再度偉大

美國總統川普和商務部長盧特尼克上周的發言若果真實現，可能使美國的血汗工廠再度偉大。

川普頻挑釁 美墨加貿易戰有何解方？紐大教授給「可能結局」

美國總統川普不滿非法移民和毒品走私入境，對加拿大和墨西哥重課關稅，且頻頻出言不遜侮辱加、墨國格，眼看「美墨加協定」（US...

關稅戰再升溫？歐盟報復鋼鋁關稅 川普反嗆1句「美國一定贏」

美國和歐洲聯盟針對關稅議題你來往我之下，總統川普今天表示有信心美國將「贏得」與歐盟的貿易戰

關稅一日數變？川普稱凸顯有「彈性」：代表我有權調整

川普總統12日表示，關稅常改並非不一致，而是凸顯其「彈性」，且「我有權調整」；被記者追問川普的關稅政策朝令夕改，白宮貿易...

占造車原料一半…鋼鋁加關稅恐讓皮卡福特F-150漲價

川普總統12日起向進口鋼鐵全面課徵25%關稅、進口鋁材關稅也大幅調升。關稅設下貿易障礙，已經很高的車輛售價只怕要再漲；全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。